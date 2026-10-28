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Horóscopo de hoy
28 de octubre de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día miércoles 28 de octubre para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last
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CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Nolan Gould, 28; Matt Smith, 44; Julia Roberts, 59; Bill Gates, 71; Annie Potts, 74.

FELIZ CUMPLEAÑOS: dedique su energía a lograr avances personales y profesionales. Aléjese de situaciones hostiles. Evite riesgos que puedan perjudicar su reputación o su estabilidad financiera. Ponga más atención y disciplina en el ahorro, la inversión y el cuidado de su bienestar emocional y físico. Haga preguntas directas, explore sus opciones y siga los canales adecuados para alcanzar sus objetivos. Este año la minuciosidad aportará tranquilidad y le facilitará la vida. Sus números son: 8, 15, 24, 30, 32, 37, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es carismático, enérgico y confiable. Es ingenioso y solidario.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): haga aquello que le brinde felicidad. Esfuércese al máximo y no mire atrás. Exprésese con el corazón abierto y palabras apasionadas. Elija la autenticidad y no tema cambiar de opinión si algo no le termina de convencer. Las oportunidades están a la vista. Reconozca las posibilidades y construya una vida que le aporte felicidad. El romance se ve favorecido. ****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no le conviene reaccionar de forma exagerada ni gastar en exceso. Ponga sus habilidades y experiencia a trabajar a su favor y ocúpese de sus responsabilidades antes de que alguien se queje. Evite situaciones, reuniones y conversaciones que conduzcan a una situación delicada a nivel personal, emocional o financiera. Ante la duda, absténgase y concéntrese en sus necesidades. Se recomienda descansar. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): mantenga el impulso. Tome la iniciativa. Ofrezca alternativas a quienes encuentren fallos en sus ideas. Si muestra ingenio, transparencia y capacidad de conectar con los demás, destacará. Colabore aportando sus habilidades, dinero o ideas. La rapidez es importante, pero también lo es la precisión. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tómese un respiro y reflexione sobre sus sueños, esperanzas y deseos. Contacte con personas que saquen lo mejor de usted. No permita que la negatividad dicte cómo pasa el día ni cómo aborda los asuntos laborales o la interacción con los demás. Céntrese en verse y sentirse bien, y adopte una rutina orientada a mantener una buena salud. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): si busca formas originales de utilizar sus habilidades, experiencia y contactos obtendrá los mejores resultados. Evite los conflictos con personas que no compartan sus valores, convicciones o inquietudes. Una actitud disciplinada y una visión innovadora le ayudarán a convertir sus aficiones en una fuente de ingresos extra. No distorsione la realidad; lo que cuenta son los hechos. ****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): analice bien las cosas, consulte a expertos y evite precipitarse. Es posible que quiera dar un paso en su carrera o que se sienta tentado por algo o alguien que parece demasiado bueno para ser verdad. Haga preguntas y luego decida qué es lo mejor para usted. Si tiene paciencia, surgirán mejores oportunidades. Disfrute del proceso de descubrimiento y evaluación. **

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): un cambio de aires le ofrecerá una perspectiva diferente sobre cómo utilizar sus habilidades y experiencia, y también sobre cómo enfocar aquello que disfruta y hace mejor en una dirección que combine otros aspectos de la vida que le entusiasman. Querer es poder. Depende de usted hacerlo realidad. *****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): cíñase a los hechos y a las cifras para evitar contratiempos y decepciones. Pase tiempo con personas que estén involucradas en las situaciones, opciones y resultados que le conciernen. Mantenerse al tanto de cómo evoluciona una situación contribuirá a gestionar lo que necesita lograr. Mantenga un tono de voz suave, utilice datos objetivos y actúe de manera honorable. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): la generosidad podría jugarle una mala pasada. No sienta que debe hacerse cargo de los problemas ajenos; ofrezca sugerencias, no dinero. Concéntrese en el hogar, la familia y en aquello que los una más. Introducir cambios en su rutina, planear una salida familiar o realizar mejoras en casa le resultará gratificante. Comprométase con alguien especial. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tenga cuidado con aquello a lo que se compromete. Infórmese bien sobre el tiempo y el costo que implica antes de seguir adelante. Tome decisiones porque son lo correcto para usted, no para complacer a otros. Una competencia que exija disciplina y fortaleza supondrá un desafío para usted. Evalúe tanto las posibles consecuencias como los beneficios. Quien no arriesga, no gana. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): llevarse bien con los demás contribuirá a resolver asuntos pendientes. Dejar atrás el pasado es la llave hacia un futuro emocionante. Las lecciones que ha aprendido servirán de guia para encotrar personas, proyectos y lugares que le ayuden a alcanzar los deseos de su corazón. No se aferre al pasado; viva el presente. *****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): establezca límites, resérvese sus sentimientos y observe cómo reaccionan los demás ante su actitud despreocupada. Su capacidad de tomar distancia de las situaciones y reaccionar de manera civilizada le dará estabilidad y asegurará los mejores resultados. Sea inteligente con su dinero, salud, asuntos legales, inversiones y la forma en que trata a los demás. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.

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