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Horóscopo de hoy
01 de noviembre de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día domingo 01 de noviembre para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last
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CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Toni Collette, 54; Jenny McCarthy, 54; Anthony Kiedis, 64; Lyle Lovett, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: baje el ritmo, tome notas y ajuste sus planes a su tiempo, presupuesto y mentalidad. Hacer demasiado y demasiado rápido traerá problemas; en cambio, investigar y encontrar su zona de confort le dará tranquilidad y fomentará resultados estelares. Este año el momento oportuno lo es todo; no permita que nadie presione para que haga algo para lo que no está en condiciones. Aclare los hechos, ordene el papeleo y defina su plan. Sus números son: 2, 16, 24, 28, 31, 39, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es dinámico, alegre y creativo. Es tenaz y resiliente.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tome el control y potencie sus planes para satisfacer sus necesidades. Es hora de aventurarse, probar algo nuevo, entablar conversaciones y descubrir qué opciones hay disponibles. El crecimiento personal y las amistades le ayudarán a explorar posibilidades y a tomar las riendas de su felicidad. Elija actuar con disciplina en lo que respecta a su éxito personal. *****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): diga lo que piensa. No permita que nadie hable por usted. Los problemas en casa y al tratar con personas competitivas le harán perder terreno si deja que otros lleven la ventaja. Analice los asuntos de principio a fin y establezca una rutina que pueda cumplir con comodidad. Depende de usted prepararse para el éxito. **

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un cambio en el ámbito doméstico será favorable. Esfuércese por crear un espacio cómodo y productivo que le aporte satisfacción personal, con su vida y con el rumbo que ha tomado. Algo de su interés despertará su imaginación y le dará ideas originales para aumentar sus ingresos. Dedique más tiempo a aprender algo nuevo. ****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): sentirá atracción por actividades que superan sus posibilidades económicas. Reajuste sus planes y pase tiempo con personas que puedan proponer alternativas menos costosas, pero que a la vez resulten igual de estimulantes. Las conversaciones serán la clave para descubrir otras opciones. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): lo último que le conviene es generar roces. Llevarse bien con los demás le dará ventaja. Si presta atención a lo que sucede y observa cómo reaccionan los otros, sabrá cómo apaciguarlos para conseguir lo que más le importa. Mantener una actitud disciplinada, contar con un plan dinámico y disponer de los recursos necesarios propiciará cambios positivos. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no provoque ni fuerce cambios. Tómese su tiempo, aclare qué quiere y necesita, preste atención a los detalles y respete los plazos. Los eventos para establecer contactos le mostrarán nuevas posibilidades. Verifique los hechos, las normas y los reglamentos que puedan obstaculizar su avance. Priorice su seguridad y su reputación. Un cambio de imagen reforzará su confianza. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no se ponga límites. Si desea un cambio, busque la manera de satisfacer sus necesidades. La disciplina y las ideas innovadoras le ayudarán a alcanzar sus objetivos. Si revisa sus finanzas o vende algo que ya no necesita encontrará la forma de hacer borrón y cuenta nueva. ****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): relájese; el tiempo juega a su favor. No permita que el entusiasmo ajeno precipite sus decisiones. Actuar por impulso podría arriesgar su situación financiera o su salud física. Dedique más tiempo a su salud, a su bienestar y a cultivar relaciones significativas. Si elige lo que le hace feliz y vive la vida a su manera no tendrá nada de qué arrepentirse. **

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): haga a un lado la pereza y asuma el reto. Si desea algo prepárese para conseguirlo por su cuenta. Los cambios en el hogar, que amplían sus posibilidades de cumplir sus sueños, levantarán su ánimo y le ayudarán a encontrar formas innovadoras de generar ingresos extra o hacer algo que llene su alma. Las mejoras darán sus frutos. El romance se ve favorecido. *****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): adapte sus planes a su presupuesto y los resultados serán satisfactorios. Un puesto de su interés podría no ser como lo describen. Antes de comprometerse, pregunte sobre las responsabilidades y asegúrese de que todo quede por escrito. Confíe en sus instintos; no se deje presionar ni engañar por exageraciones. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tome impulso antes de avanzar. Tenga claro qué es lo que quiere y a qué quiere renunciar. Siempre deberá hacer concesiones y tomar decisiones; velar por el bienestar de todos le dará una ventaja estratégica. La ira solo le traerá problemas; la compasión y la capacidad de llegar a acuerdos le ayudarán a lograr sus objetivos. Las perspectivas de colaboración se ven prometedoras. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): manténgase al tanto de los precios. Tenga presentes los gastos ocultos. Haga preguntas, actúe con sensatez y no tema rechazar una oferta. Quizá busque un cambio, pero acertar es más importante que actuar de inmediato. Tómese un respiro; relájese y evalúe sus opciones. Actúe con inteligencia, claridad y paciencia. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.

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