CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jaina Lee Ortiz, 40; Dan Byrd, 41; Joel McHale, 55; Bo Derek, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: empiece por proyectar aquello que le apasiona y siga ese camino. Dedicar tiempo a la preparación y a explorar las posibilidades le ayudará a sentar las bases para lo que está por venir. Cuanto más sepa, más fácil será aprovechar las oportunidades, en lugar de permitir que otros se aprovechen de usted. Siga a su corazón, mantenga una vida sencilla y emprenda un camino que lleve al éxito. Sus números son: 2, 17, 23, 28, 33, 39, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es único, reflexivo y atractivo. Es generoso y cautivador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): preste atención. Con la actitud adecuada puede avanzar rápidamente. No se conforme con menos cuando puede lograr mucho más proyectando una actitud positiva ante quienes pueden ayudarle a alcanzar sus objetivos. Salga de su zona de confort y demuestre a todos cuánta pasión puede poner en sus sueños, esperanzas y deseos. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): el ansia de abundancia es su némesis. Deje ir aquello que no fluye con naturalidad. Si encuentra su vocación, hallará también su felicidad. Un cambio en su situación financiera dependerá de cómo utilice sus habilidades para hacer realidad el estilo de vida que desea. Amplíe sus cualificaciones y diríjase en una dirección que despierte su entusiasmo. Asuma su responsabilidad y siga a su corazón. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si mantiene el impulso y sigue cultivando su mente, surgirán mejores oportunidades. Establezca metas elevadas. Evalúe su situación y fije su atención en lo que desea lograr. Explore cursos y empleos que le interesen. Asista a eventos o participe en actividades que le permitan conocer a personas con intereses similares. El amor y el romance están en auge. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): proceda con cautela. No todas las personas que encuentre serán sinceras sobre lo que pueden ofrecer o lo que esperan de usted. Verifique la información; los charlatanes podrían intentar quitarle su dinero o aprovecharse de lo que tiene para ofrecer. Dedique tiempo a consentirse. Cuidar su cuerpo, su mente y su alma le reportará los mayores beneficios. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): lo que aprenda dará sus frutos. Profundice, investigue, inscríbase en conferencias o asista a ferias profesionales. Dondequiera que vaya y lo que aprenda se convertirá en algo que valga la pena. Las mejoras en su hogar le facilitarán la vida, y un cambio de imagen hará que reciba elogios. Explore las posibilidades, pero no gaste de más ni se dé todos los caprichos. El romance cobra protagonismo. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): dé un paso atrás, replantee su estrategia y analice los costos. Siga los canales adecuados y busque promociones, pero no se comprometa sin un presupuesto por escrito. Haga preguntas: las respuestas cambiarán su perspectiva sobre sus oportunidades profesionales. Un proyecto conjunto con alguien cercano le ayudará a aprovechar mejor su dinero. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): libere su agenda. Necesitará tiempo libre para participar en eventos o en actividades entretenidas que le permitan conocer gente nueva y compartir historias con personas interesantes. Renueve su imagen, despliegue su encanto y exprese sus sentimientos; atraerá a alguien que le ayude a valorarse y mirar su futuro con optimismo. El romance se ve favorecido. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): niéguese a participar en actividades agotadoras. Priorice sus necesidades. Diga no a quien intente hacerle sentir culpa para conseguir algo. Mantenga estándares elevados. Asuma la responsabilidad de sus asuntos, sin hacerse cargo de responsabilidades ajenas ni dejar que se aprovechen de usted. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): es un buen momento para realizar mejoras en el hogar, mudarse o reorganizar su espacio para dedicarse a algo que quiera aprender o promover. Su dedicación, ingenio y entusiasmo le abrirán puertas. Preste atención a cada detalle; si omite los procedimientos adecuados, terminará perdiendo tiempo al tener que repetir el proceso. El romance cobra protagonismo. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tómese un tiempo para relajarse. Rodéese de personas que saquen lo mejor de usted y que aporten ideas y soluciones para ayudarle a poner en perspectiva su vida y las decisiones que debe tomar. Si replantea su estilo de vida y atiende su salud podrá diseñar un plan de ejercicio que le ayude a recuperar sus fuerzas. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): deje de lado el enfado y sustitúyalo por una actitud positiva que contribuya a construir un futuro mejor. Use su imaginación para adaptar sus habilidades al vertiginoso mundo tecnológico actual. No reaccione negativamente ante las críticas. Si toma en serio lo que le dicen, podrá crear algo excepcional. Invierta más tiempo y dinero en mejorar sus credenciales. El romance se presenta prometedor. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): invierta en su futuro. Establezca una estrategia financiera que permita aumentar su capital. Considere una oferta que contribuya a mejorar su salud. Participar en diversas actividades fomentará nuevas amistades que le brindarán un estímulo intelectual y la oportunidad de divertirse mientras se pone en forma. Diga no a la tentación y aléjese de las personas que ejerzan una influencia negativa. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.