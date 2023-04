Club de Adultos Mayores, una exitosa novedad en Pilar

En el marco del proyecto “Club de Adultos Mayores” que lleva adelante el Colegio Nacional Pilar se firmó el convenio de cooperación con la Unidad de Salud Familiar (USF) de la segunda compañía de Yataity de la ciudad de Pilar. El acuerdo permitirá que las personas de la tercera edad con diabetes e hipertensión en nivel crónico tengan la oportunidad de recibir informaciones permanentes sobre la forma de sobrellevar la enfermedad.

Aparte de los profesionales médicos de la USF, el club de adultos mayores cuenta con apoyo de un grupo de profesionales multidisciplinario integrado por una psicóloga clínica, una nutricionista, kinesióloga, fisioterapeuta y una profesora de educación física.

La atención se realizará una vez por semana en el local de la institución, donde primeramente serán controlados la presión arterial y el índice de azúcar en la sangre. Los adultos aprenderán a realizar ejercicios y recibirán instrucciones para racionar sus alimentos a fin de lograr una mejor calidad de vida.

La directora del Colegio nacional Pilar, profesora Rita Miño, destacó la voluntad y el interés que demuestran los adultos mayores por el proyecto. “Estoy muy feliz porque muchas personas asistieron y nuestra idea es ayudarles a mejorar la calidad de vida”, señaló la docente.

La encargada de la USF, Gladys Bogado, detalló que específicamente están trabajando con los pacientes adultos mayores para brindarle una mejor atención. “Estamos trabajando con ellos sobre las diferentes patologías y en especial sobre hipertensión y diabetes. Les enseñamos para que tengan conocimientos de cómo manejar la enfermedad y de esa manera ellos mismos van a mejorar su calidad de vida”, expresó.

Una de las participantes del Club de Adultos Mayores es Julia Alarcón, quien destacó los beneficios del plan. “Estoy muy contenta por que todo lo que aprendí me sirvió, yo soy hipertensa y diabética y he llevado a la práctica los métodos sanos de alimentación y de cuidarme en forma integral. Eso me ayudó bastante, hasta bajé de peso y me doy cuenta de que tengo una mejor calidad de vida”, indicó.

Por otro lado, la nutricionista Luz Vázquez expresó que se siente realizada al compartir con los adultos mayores y darles las indicaciones para su desayuno, almuerzo y merienda. “Cuando hablamos de diabetes e hipertensión son patologías que están muy relacionadas con la alimentación, por ende es muy importante tener en cuenta el consumo de frutas para una buena hidratación, así también consumir siempre las verduras para lograr una buena nutrición”, puntualizó.

La profesional resaltó la importancia de tener una alimentación variada, equilibrada y sana en todas las etapas de la vida y principalmente en la edad adulta.