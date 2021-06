En Brasil habrían pedido coima de US$ 400 millones para adquirir vacunas antiCovid

El medio Folha de São Paulo reveló un presunto pedido de soborno a un representante de una productora de la vacuna a cambio de la firma de un contrato, por parte del exdirector de logística del Ministerio de Salud del Brasil, Roberto Ferreira Dias. Este fue destituido este miércoles tras varias denuncias de irregularidades en la compra de dosis anticovid.

Luiz Paulo Dominguetti Pereira, representante en Brasil de la empresa Davati Medical Supply, comentó al medio brasileño que pretendió vender alrededor de 400.000.000 biológicos de la vacuna de AstraZeneca al Ministerio de Salud de Brasil en febrero de este año. Según contó, la propuesta era de US$ 3,5 por cada dosis de la vacuna. Sin embargo, indicó que no se llegó a un acuerdo y agregó las negociaciones “detrás de escena” que llevó con Dias fueron “repugnantes”.

Lea más: Cesado en Brasil el director del Ministerio de Salud en medio de denuncias

Dominguetti señaló que el exdirector de Logística le afirmó -el 25 de febrero en un restaurante- que el contrato para la compra de la vacuna se ejecutaría si ofrecían “algo más” y si se acordaba con el que manejaba las negociaciones dentro del Ministerio de Salud de Brasil. La propuesta que recibió por parte de Dias era de aumentar US$ 1 por cada dosis anticovid, según reveló.

El representante en Brasil de la empresa Davati señaló que rechazó la propuesta planteada por la autoridad sanitaria en el resaturante, ya que consideró que las negociaciones tendrían que llevarse a cabo en el marco de los criterios que manejaban desde la firma extranjera. “Entonces dije que no podía hacerlo, que no había manera, que la vacuna tendría que ser por el precio que se ofrecía, que era eso y que no lo hicimos. No había manera”, comentó Dominguetti al medio paulista.

Comentó que ante su rechazo, Dias le manifestó que pensara con claridad sobre la propuesta y que lo convocaría al Ministerio de Salud para renegociar. Prosiguió indicando que la reunión se dio en la sede de la institución sanitaria brasileña, pero que tras ello no lo volvieron a llamar.

Dominguetti lamentó que, finalmente, la negociación para la compra de la vacuna AstraZeneca haya caído debido a las irregularidades en el trasfondo de la negociación, ya que afirmó que su intención era cooperar con su país ante la pandemia. “Era un sueño, lo soñamos. Era parte del proceso, entrar en la historia como alguien que ayudó”, expresó.

Lea más: Brasil suspende contrato para compra de vacunas indias que está bajo sospecha

Bolsonaro, en el centro de cuestionamientos

El Gobierno de Jair Bolsonaro es centro de cuestionamientos políticos en los últimos días luego de que varios medios brasileños revelaron presuntas irregularidades referentes a la compra de vacuna. Las denuncias señalan que las autoridades sanitarias –entre ellas Dias- habían gestionado de forma ilícita para la adquisición de las dosis contra el nuevo coronavirus.

El exdirector de Logística del Ministerio de Salud ya fue acusado de haber presionado para acelerar la importación de 20.000.000 de dosis Covaxin, de la productora india Bharat Biotech, pese a presuntas irregularidades en el contrato suscrito. Incluso, el acuerdo legal tuvo que ser suspendido ante las sospechas de ilícitos en las gestiones.

Esta mañana, el Ministerio de Salud del Brasil comunicó el cese de Dias del cargo de director de Logística, aunque no revelaron las causas de la decisión.

Puede leer la entrevista del diario Folha en este enlace.