Luisito Comunica fue detenido en Venezuela y relató extraña experiencia

El famoso youtuber Luis Arturo Villar Sudek, que acumula miles de seguidores en todo el mundo, relató en un video de su canal los detalles del momento que vivió durante su detención, en la ciudad de Caracas, específicamente en una zona conocida como “la Cota 905″.

El creador de contenidos comentó en su canal que fue hasta ese sitio porque sus seguidores le habían contado que es un lugar lleno de misterios, por lo que le pareció interesante para ir a captar imágenes para un video. El joven reconoció que la detención fue responsabilidad por haberse puesto en riesgo en una zona de alta peligrosidad, por lo que la Policía Venezolana lo detuvo “para protegerlo”, “fue por mi propio bien, y mi propia seguridad”, dijo Luis.

Zona de enfrentamiento

Luisito admitió que no investigó lo suficiente antes de visitar ese lugar, por tanto no sabía que ese lugar está custodiado por las fuerzas militares y que no se puede entrar “menos con una cámara”, relató el youtuber.

La zona por la que transitaba Luisito es denominada de alta peligrosidad por el recurrente enfrentamiento entre bandas criminales”.

Como él entró tan campante sosteniendo su cámara y haciendo tomas, inmediatamente vehículos militares le cerraron el paso y comenzaron a cuestionarle de dónde era, solicitándole información sobre qué estaba documentando. Posteriormente le obligaron a él y a su equipo a descender del vehículo, y decenas de policías armados se acercaron a ellos.

En ese momento, Luis cuenta que la situación se calmó, y pidió a los demás militares que bajen las armas.

No obstante le insistieron saber de dónde eran y por qué estaban grabando.

Les pidieron su pasaporte y como no tenían sus documentos con ellos. Luego de detenerlos unos minutos, les dijo que tenían que acompañarlos a la dependencia policial.

Horas en una dependencia policial

Posteriormente Luis y su equipo fueron llevados a una dependencia policial y charlaron con un general, que conversó con ellos antes de incautarles sus teléfonos celulares y los demás equipos.

Cuando Luis preguntó a uno de los oficiales cuál era el delito por el que los tenían allí, siempre les respondían que no había pasado nada y que solo los detenían por su seguridad.

Transcurrieron aproximadamente dos horas y los subieron a otra oficina donde otro “general”, quería verlo.

Aquí, describe Luisito, que los tuvieron esperando unos minutos, hasta que volvió el mismo general, que les pidió que recogieran sus cosas y los llevarían a la planta baja.

Singular actuar policial

Luego, de manera muy curiosa, los militares filmaron el momento en que les concedían su libertad, les entregaron sus pertenencias, y les solicitaron una disculpa por haberles hecho perder el tiempo.

Dejaron constancia de que estaba todo en orden, les hicieron firmar documentos que certificaban que recibieron sus equipos de regreso.

Luis refiere que le llama la atención la actitud pasivo agresiva de los militares, que los retuvieron por horas y antes de liberarlos les encargaron que no vuelvan a la Cota 905.

