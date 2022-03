Rusia deja el Consejo de Europa: qué tienen que ver Ucrania, OTAN y los ministros

Éste es un análisis de la agencia oficial rusa, que presenta los motivos de la salida.

Plataforma para el narcisismo de Occidente

El CE es la organización intergubernamental más antigua de la región y fue fundada en 1949. Rusia se convirtió en 1996 en miembro del CE, cuyo objetivo es cooperar en el campo de los derechos humanos y el desarrollo democrático.

La Cancillería rusa citó hoy los motivos de la decisión de retirarse de la organización 28 años después. El servicio diplomático subrayó que los países de la Unión Europea (UE) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), inamistosos hacia a Rusia, abusando de su mayoría absoluta en el Comité de Ministros del CE, continúan durante mucho tiempo con “su política de destruir ese organismo y el espacio humanitario y jurídico común en Europa”.

Se anunció que “Rusia no participará en la transformación de la organización más antigua de Europa en otra plataforma para los hechizos de la supremacía occidental y el narcisismo por parte de la OTAN y la obediente UE que le sigue”.

El vicepresidente de la Duma Estatal, el jefe de la delegación rusa en la APCE y vicepresidente de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso), Piotr Tolstói, habló con más dureza. “El Consejo de Europa ha pasado hace mucho tiempo de ser la plataforma internacional más importante para el diálogo igualitario a una estructura títere utilizada para promover una rusofobia rabiosa”, afirmó.

Este alto funcionario recordó que la parte rusa trató de “hablar sobre derechos humanos: sobre los derechos de los rusos en Ucrania, sobre el derecho de los habitantes de Donbás a vivir sin bombardeos, sobre los derechos de los habitantes de Crimea a la libre elección y al acceso al agua”, pero todos los llamados al diálogo fueron ignorados.

Por iniciativa de Ucrania y Polonia

Moscú no fue el primero en plantear la cuestión de abandonar el CE. Ya el 25 de febrero, el Comité de Ministros del CE, por iniciativa de Ucrania y Polonia, inició un procedimiento para suspender la membresía de Rusia en ese organismo. Al día siguiente, se convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, donde sus participantes votaron por la suspensión de la representación de Rusia en la organización.

En ese entonces, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, aseguró que Moscú pronto decidirá qué pasos tomar al respecto.

Los trámites toman tiempo

La declaración de la Cancillería no significa que Rusia esté terminando su participación en el Consejo de Europa de forma inmediata. Para esto, se prescribe un procedimiento bastante largo.

“La retirada del CE se lleva a cabo sobre la base del artículo 7 de la Carta del CE por iniciativa de un Estado miembro, cuando notifica oficialmente al secretario general del CE. La terminación de la membresía se produce en el final del año fiscal en curso, si la notificación se realiza dentro de los primeros nueve meses de este año”, explicó el vicepresidente del Consejo de la Federación (Cámara Alta del Parlamento), Konstantín Kosachov.

Así, Rusia seguirá siendo miembro del CE hasta finales de 2022.

Convención de Derechos Humanos

“La retirada del CE también implica la retirada de todos [sus] mecanismos”, aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Esto significa que Moscú debe abandonar, por ejemplo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que, junto con el Estatuto del CE, será denunciado.

“Pero esto no libera al país de sus obligaciones bajo el CEDH en relación con cualquier acción que pueda ser una violación de tales obligaciones y que pueda cometer antes de la fecha de entrada en vigor de la denuncia”, detalló Kosachov.

Ahorro en tarifas

Rusia, como cualquier otro miembro del CE, debe pagar cuotas anuales: para Rusia el monto asciende a unos 33 millones de euros. Por cierto, este año Moscú aún no ha tenido tiempo de transferir el dinero, por lo que no es necesario devolverlo. “Para este año no hemos hecho nuestra contribución, y en las condiciones actuales me cuesta imaginar que hayamos hecho una contribución por nuestra no participación en el trabajo de los órganos principales del CE. Por lo tanto, este tema está en el aire”, declaró a la cadena Rossiya 24 el representante permanente de Rusia ante el CE, Iván Soltanovski.