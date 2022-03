Kremlin no ve avance “prometedor” en las últimas negociaciones con Ucrania

Moscú no puede declarar algo muy prometedor y cualquier avance en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, ya que todavía queda mucho camino por recorrer, manifestó este miércoles al comentar las conversaciones que ambas partes celebraron la víspera en la ciudad turca de Estambul.

Lea más: Guerra Ucrania - Rusia: Moscú no ve “ningún avance” en las negociaciones con Kiev

“En primer lugar, mi colega [jefe de la delegación rusa, Vladímir] Medinski lo aclarará adicionalmente, lo va a hacer hoy. En segundo lugar, es positivo que la parte ucraniana haya empezado, al menos, a formular concretamente y poner sobre el papel lo que propone. Hasta ahora no pudimos conseguirlo. Es un factor positivo. Por lo demás, digamos que no podemos hablar de nada muy prometedor, de ningún avance, aún queda mucho camino por recorrer”, señaló este vocero.

Al comentar el hecho de que las conversaciones de Estambul duraron un día y no dos como estaba previsto, Peskov indicó que “las conversaciones tuvieron lugar, terminaron y las delegaciones fueron a sus centros para seguir coordinando y conciliando sus posiciones”.

Al mismo tiempo, este representante de Moscú no comentó los matices de las conversaciones, en particular las propuestas de Kiev sobre la lista de países garantes de un posible acuerdo y la resolución de la cuestión de Crimea y Donbás de forma no militar.

“No invadiremos Crimea, es parte de la Federación de Rusia. Según nuestra Constitución, no podemos discutir con nadie el destino de los territorios rusos, el destino de las regiones rusas. Es imposible”, afirmó Peskov.