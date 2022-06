Cumbre de las Américas, últimas noticias en vivo: “Los gobiernos deben generar certidumbre”

16:20 Buenas intenciones

“Esperemos que todas las buenas intenciones por muchos esgrimidas se lleven a la realidad, porque si todo lo dicho en esta cumbre queda en letra no habremos avanzado”, declaró el gobernante uruguayo, Luis Lacalle Pou.

16:15: Mundo menos proteccionista

El gobernante uruguayo, Luis Lacalle Pou, dijo que “Uruguay llega a la Cumbre apostando a la multilateralidad, con la convicción de un mundo más abierto (...) Uruguay quiere abrirse al mundo”, en el marco de la IX Cumbre de las Américas.

16:00 Generar certidumbre

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo en el marco de la IX Cumbre de las Américas, vía telemática, que “el deber de los gobernantes es generar certidumbre y seguridades”.

15:35 “Preservar las democracias”

Pedro Castillo, mandatario de Perú, dijo que su gobierno respeta las libertades ciudadanas y enfatizó sobre la “urgencia de preservar las democracias frente a las amenazas que suponen los impulsos autoritarios, la corrupción institucionalizada y otros grupos antidemocráticos”.

15:25 Desigualdad persistente

El presidente de Perú, Pedro Castillo, dijo que “existe la necesidad de construir nuestro futuro sobre la base de los valores resiliencia y sostenibilidad”. Fue en el marco de la Cumbre de las Américas.

“Las brechas en el acceso a la educación y salud, y las persistentes desigualdades en los derechos fundamentales son barreras para el desarrollo”, indicó Castillo.

15:10 Video: Bolsonaro y la Amazonía

14:53 “Hablar con sinceridad”

“Es una cumbre necesaria para dialogar, y hablar con sinceridad de los problemas de la región”, expresó el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.

“Es el momento de formar un sólido bloque económico”, enfatizó, Lasso.

El gobernante destacó la labor de su colega colombiano, Iván Duque, que culmina próximamente su mandato.

14:50 Permanente rezago

El mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves, dijo que la corrupción “condena a nuestras economías al permanente rezago y hace que las personas dejen de creer en el sistema y en la clase política”, en el marco de la IX Cumbre de las Américas.

14:47 Ataque al Capitolio

El presidente de EE.UU., Joe Biden, aprovechó la apertura de la segunda sesión del pleno de la Cumbre de las Américas para advertir que “es importante que el pueblo estadounidense entienda lo que realmente sucedió y que entienda que las mismas fuerzas que llevaron (a la insurrección en el Capitolio) el 6 de enero siguen activas hoy”.

14:42 El foro “no es para dictadores”

“Hoy más que nunca tenemos que mantenernos claros y firmes en nuestros principios. No mutarlos, por razones de ocasión. Hemos defendido la Carta Democrática Interamericana. Debatamos, pero debatamos en democracia. Nunca estas cumbres serán territorio fértil para dictadores del hemisferio”.

14:37 Garantiza transición en Colombia

El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que la transición presidencial en su país será democrática, con todas las garantías constitucionales, en el marco de su presentación de la Cumbre de las Américas.

14:33 Integración de la comunidad LGBTI

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pidió al foro regional de Los Ángeles, defender e integrar a la comunidad LGBTI en todo el Continente.

" Todo el mundo debería poder vivir una vida libre de discriminación para poder tomar sus propias decisiones y alcanzar su máximo potencial”, instó en el marco de la Cumbre de las Américas.

14:31 Fin a los paraísos tributarios

El presidente chileno, Gabriel Boric, pidió el fin de los paraísos tributarios, en la Cumbre de las Américas.

14:20 ¿Por quién doblan las campanas?

“Tenemos que aprender de lo que nos ha pasado recientemente. ¡No puede ser que con la pandemia más terrible (...) hayamos competido por las vacunas, por quién llegaba primero!, reclamó Gabriel Boric, jefe de Estado chileno.

Luego se preguntó “¿por quién doblan las campanas?... las campanas doblan por tí”.

14:16: Plena inclusión de mujeres

“Nos urge avanzar. No es tolerable que en nuestro Continente se sigan negando su diversidad y su historia. Invitamos a los países que no se han hecho parte de la convención de ‘Belén do Pará' para prevenir y sanciones la violencia contra las mujeres a que se sumen”, declaró el mandatario chileno Gabriel Boric.

“Debemos avanzar en la plena inclusión política de las mujeres, una vida libre de violencia”, dijo Boric, en la Cumbre de las Américas.

14:12 “Decirnos las cosas cara a cara”

“No me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque sería distinto sostener en un foro como este, la urgente liberación de presos políticos de Nicaragua o la importancia moral de terminar el bloqueo de EE.UU. al pueblo de Cuba (...) esas cosas debemos decirnos a la cara”, dijo el presidente chileno, Gabriel Boric, en la Cumbre de las Américas.

“La exclusión sólo fomenta aislamiento”, enfatizó.

14:06 Rechaza exclusiones

El presidente chileno, Gabriel Boric, dijo que cree “firmemente en la democracia”.

“Estamos acá para dialogar, para oir (...) pero no pueden haber exclusiones. Acá deberíamos estar todos. Y no estamos todos”, mencionó.

14:00 Donde comienza la región

El presidente de Chile, Gabriel Boric, destaca el “proceso de cambios, de transformaciones, que no ha estado exento de dificultades”, en el marco de la Cumbre de las Américas.

13:56 El bien mayor: la libertad

“En Brasil entendemos que la libertad es un bien mayor, que la propia vida, una mujer y un hombre sin libertad no tiene vida”, enfatiza, el gobernante brasileño, Jair Bolsonaro, en la Cumbre de las Américas.

13:52 Violencia por pensar diferente

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, denunció el “ataque claro a las libertades individuales por pensar diferente”.

13:46 Pioneros en transición energética

“Ningún país del mundo tiene una legislación tan completa de protección de ambiental como Brasil, aseguró el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, durante la sesión de la Cumbre de las Américas.

“Somos pioneros en la transición energética”, indicó.

13:44 Apuesta por la integración regional

Durante la segunda sesión plenaria de la Cumbre de las Américas, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo defender la integración regional.

13:40 Bolsonaro defiende gestión de la Amazonía

“No necesitamos de la Amazonía para expandir el agronegocio” en Brasil, dice Bolsonaro en la Cumbre de las Américas.

13:30 Segundo día de sesión plenaria

Esta tarde proseguirá la sesión plenaria de la Cumbre de las Américas. Será la última y tendrá, presumiblemente, como protagonista al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Algunos presidentes ya ofrecieron sus discursos ayer. También es el día de la foto colectiva o de familia.