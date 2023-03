Declaraciones del CEO de Tiktok enciende el debate sobre privacidad de datos

Shou Zi Chew fue convocado a una audiencia ante el Comité de Comercio y Energía de la Cámara de Representantes, en momentos en que Washington teme que Pekín utilice la aplicación para espiar o hacer propaganda.

Video: Declara el CEO de Tiktok ante el Congreso de EEUU

El director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, dijo el jueves en el Congreso de Estados Unidos que el personal de la compañía en China podía acceder a algunos datos de usuarios estadounidenses.

Bob Latta, Congresista: Sí o no, no es tan complejo. Sí o no, ¿tienen acceso a datos de usuarios? Shou Zi Chew, director ejecutivo de TikTok: ”Una vez terminado el Proyecto Texas, la respuesta es no. Hoy todavía hay algunos datos que tenemos que borrar”.

