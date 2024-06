Polémica por “cascada falsa” en China desata “tormenta” en redes

Los operadores del parque turístico Yuntai informaron que realizaron una “pequeña mejora” durante la temporada seca para que los visitantes sintieran que valía la pena su viaje. “El sacrificio que hice para llegar al origen de la Cascada Yuntai solo para ver una tubería”, decía la leyenda del video publicado por el usuario “Farisvov”.

Conforme resaltó la BBC. el tema “el origen de la Cascada Yuntai son solo unas tuberías” comenzó a ser tendencia en las redes sociales. Recibió más de 14 millones de vistas en Weibo y casi 10 millones de vistas en Douyin, causando tal revuelo que funcionarios del gobierno local fueron enviados al parque para investigar. Según la televisora estatal CCTV, pidieron a los operadores que aprendieran una lección del incidente y explicaran las mejoras a los turistas de antemano.

El parque luego publicó en nombre de la cascada diciendo: “No esperaba encontrarme con todos de esta manera”. “Como un paisaje estacional, no puedo garantizar estar en mi forma más hermosa cada vez que vengas a verme”, añade. “Hice una pequeña mejora durante la temporada seca solo para verme lo mejor posible al recibir a mis amigos”.

Ubicada en la provincia de Henan, la cascada Yuntai de 312 metros se encuentra dentro del Geoparque de la Montaña Yuntai, un Geoparque Global de la UNESCO. Millones de visitantes viajan allí cada año, atraídos por formaciones geológicas que datan de más de mil millones de años. Los funcionarios del parque dijeron a CCTV que el agua utilizada para bombear la cascada era agua de manantial, agregando que no dañaría el paisaje natural.Muchos usuarios de las redes sociales parecieron entender la situación. “Parque Yuntai: ¿No tiene esta persona mejores cosas que hacer?”, lee un comentario en Douyin que recibió casi 40,000 me gusta. “Creo que es una buena idea. Si no, la gente se sentiría decepcionada si no ve nada”, opinó un usuario en Weibo.

Sin embargo, también hubo críticas. “No respeta el orden natural, ni a los turistas”, escribió un usuario en Weibo. “¿Cómo podría seguir siendo llamada la cascada número 1?”, añadió otro usuario en Douyin.

No es la primera vez que se utilizan medidas artificiales para “ayudar” a cascadas famosas en China. La Cascada Huangguoshu, un destino turístico en la provincia suroccidental de Guizhou, ha sido asistida por un proyecto de desvío de agua desde una presa cercana desde 2006 para mantener su flujo durante la temporada seca.