Testigo confirma ante el fiscal que hubo maltrato de Alberto Fernández contra Fabiola Yañez

En el quinto piso de Comodoro Py, donde se encuentra el despacho del fiscal, la periodista declaró en carácter de testigo durante más de una hora y media. Fuentes allegadas la caso confirmaron que se refirió a “episodios de maltrato emocional” que habría vivido la ex primera dama en manos de Alberto Fernández.

Cuando Fabiola Yañez amplió su denuncia contra el expresidente por hechos de violencia de género, contó sobre Barrios: “Es una excelente mujer, que sabía lo que yo estaba viviendo, muy cercana al Papa Francisco y ella dijo que a Olivos entraban periodistas, y salían primeras damas, para volver a ser periodistas fuera de Olivos, en una nota periodística. Es decir que es claro que se sabía lo que yo padecía y muy pocos se animaban a hablar”.

Ante la Fiscalía, la periodista habló de “maltrato emocional” pero sostuvo que no vio nada “físico” respecto a la violencia que se despliega en el dictamen con el que fue imputado el ex Jefe de Estado.

Como realizó en varios medios de comunicación, Barrios mencionó que el maltrato que sufría la exprimera dama “era algo que se notaba, el destrato”.

Fue más taxativa cuando indicó ante el representante del Ministerio Público Fiscal: “El maltrato emocional y psicológico mata” y deslizó que no le sorprendía “que Fabiola haya cedido a la presión para abortar”, en relación al primero de los hechos consignados en la causa a la hora de acusar al ex presidente. Se trata de la situación transcurrida en 2016, cuando la ex primera dama aseguró que fue inducida a practicarse una interrupción del embarazo por presión de Fernández y cuando el aborto era ilegal.

Cuando el fiscal González determinó los hechos que se investigan en la causa y que sustentan los delitos atribuidos a Alberto Fernández, habló de nueve sucesos desplegados a lo largo del tiempo, iniciando en 2016 y continuando hasta comienzos de este año. En los mismos habló de “violencia física, maltrato emocional, hostigamiento”, según lo relatado por Yañez.

Al repasar diversas situaciones, la periodista Barrios expresó que nunca tuvo conocimiento de maltratos físicos, pero sí que percibía en la exprimera dama una persona “sometida emocionalmente”.

La testimonial de Alicia Barrios inauguró una ronda de declaraciones que el fiscal federal Ramiro González fijó para esclarecer los nueve hechos de violencia contra Fabiola Yañez atribuidos a Alberto Fernández en este expediente, donde lo imputó por lesiones leves y graves, doblemente agravadas por el vínculo, además del abuso de poder y de autoridad, junto a las amenazas coactivas.

Después del mediodía terminó la declaración testimonial de la que participó la abogada querellante, Mariana Gallego; la defensora del ex mandatario -Silvina Carreira-, y el personal de la Fiscalía.

