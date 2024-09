Incautan cocaína en Portugal: carga pasó controles de Paraguay y Uruguay

La carga de cocaína que se convirtió en un récord histórico de incautación en Portugal, pasó por todos los controles realizados previamente tanto en Paraguay como en Uruguay, por lo que no descartan que la misma se contaminara camino a Portugal, según estimó Óscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

“Esa carga en particular, básicamente salió de un puerto paraguayo, eso es correcto, pero se hicieron las verificaciones y los controles en puerto paraguayo, inclusive participaron agentes de Senad en esa verificación, conforme al acta que nosotros hemos observado, se cumplió las formalidades de control y en un trabajo en conjunto entre DNIT y Senad, lógicamente se hicieron esas verificaciones y no se encontró, no hubo contaminación de esas cargas”, afirmó.

Explicó que en cumplimiento a un acuerdo con Portugal, las imágenes del control realizado a la carga en Paraguay se remitieron al Uruguay, donde también se realizó el escaneo, no encontrándose ninguna observancia, o ninguna característica de que podía estar contaminada con la cocaína incautada en Portugal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hasta el momento no tenemos oficialmente información del operativo que se hizo en Portugal, porque en principio se hablaba de 6.500 kilos de cocaína, pero la carga que salió de Paraguay era de 3.000 kilos de harina de soja y justamente eso es lo que se va a verificar”, indicó.

Lea más: Portugal se incauta de 17.700 kilos de cocaína de Sudamérica en el puerto de Sines

Cocaína en Portugal: Senad participó de control en Paraguay

Orué detalló que la primera acción que hizo la agencia de Paraguay fue trabajar en colaboración con la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) ya desde hace 15 días con respecto a este caso en particular.

“Ya se tiene identificado quienes son los exportadores, todos los que están involucrados, pero estaba en sigilo esa información teniendo en cuenta que se estaba haciendo la investigación interna”, puntualizó.

Acotó que colaboraron con Portugal, con quien compartieron las imágenes del escaneo que se hizo, y que por eso Portugal, cuando comunicó el operativo, no informó de donde era el origen, porque cuando se hizo la verificación en Paraguay no se encontró observancias respecto a que esté contaminado, lo mismo Uruguay.

“Esa carga pasó por cuatro lugares. Salió de Paraguay, fue por Montevideo, fue a Francia y de Francia fue a Portugal, conforme a la observación que teníamos y el reporte que teníamos del itinerario que tuvo esa carga. No podemos descartar que eso se contaminó por el camino, ni tampoco podemos descartar que los funcionarios estén involucrados o no”, agregó.

Lea más: En cinco años cayeron 63 toneladas de cocaína “paraguaya” en Europa

Funcionarios de DNIT y Senad abrieron carga

Óscar Orué contó que cuando la carga pasó por el escáner, alertó de una posible contaminación, salió con canal rojo, por lo que in situ se abrieron los contenedores para realizar el control por los funcionarios de la DNIT y de la Senad.

“Tenemos el acta de los funcionarios que participaron de eso, donde están totalmente individualizados, y eso ya se puso en comunicación a la Senad. Hay varias cargas. Los 3.600 kilos de carga que salió supuestamente de Paraguay, es solo una carga. Hay muchas otras cargas que se fueron de otros destinos, que el mismo importador es. A ellos lo que les llamó la atención es el importador, o sea, en Portugal, el que solicitó esas cargas fue Portugal, entonces eso lo que llamó la atención de la agencia tributaria de Portugal”, explicó.

Dijo que no pueden descartar que una vez verificada la carga en Uruguay, se pudo haber cambiado las cargas, como tampoco descartan que durante el trayecto hasta Portugal se haya cambiado algo.

“La carga salió el 3 de junio de Asunción. En Montevideo estuvo del 11 al 15 de junio, después en Francia estuvo del 4 al 10 de agosto y el 13 de agosto llegó a Portugal”, finalizó.