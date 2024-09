Desaparición de Loan: descubren un cuaderno de su prima que revelaría datos

El pequeño Loan Danilo Peña lleva más de 80 días desaparecido y prácticamente a diario se dan a conocer informaciones sobre el caso en Argentina. Ahora, uno de los últimos datos apuntan hacia el descubrimiento de un cuaderno que pertenecía a una de las primas del niño.

Según el medio TN, la Justicia local pidió que una persona “clave” en la causa vuelva a declarar por incongruencias en su relato y entre esto, la atención se vuelca hacia el “diario íntimo” de Camila Núñez, donde presuntamente escribió todo lo que pasó durante el almuerzo en el que vieron por última vez a Loan.

La mujer, de 24 años, es esposa de Diego “Huevo” Peña, sobrino de Laudelina y José Peña, el papá de Loan, detallan. Según su relato, para no olvidarse de ningún detalle importante que pueda aportar a la causa, escribió una “ayuda memoria” sobre lo que pasó ese 13 de junio y sería ese el contenido encontrado en su cuaderno.

Por su parte, un periodista de A24 Argentina -medio que accedió al documento en sí- sostuvo que supuestamente también indica “quién tomó la motivación de arrear a los chicos”.

Familia de Loan se apartó de abogado

La desvinculación de Fernando Burlando de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña también causó notable revuelo en Corrientes. El abogado había representado a la familia del niño desde el 23 de junio, apenas diez días después de iniciada la búsqueda; sin embargo, la semana pasada fue apartado del caso.

Al respecto, José Peña, uno de los hermanos de Loan, expresó previamente su agradecimiento por el trabajo realizado por el abogado Fernando Burlando. ”Burlando no es que no nos diera respuestas. A él le pusieron muchas trabas y no pudo hacer más”, afirmó.

Por su parte, Mariano Peña, otro hermano del niño desaparecido, presentó una perspectiva más crítica y polémica sobre la decisión de separarlo.

Consultado acerca de la decisión de apartar a Burlando y dejar el caso en manos del abogado Roberto Méndez, Mariano Peña explicó: “Hemos decidido unificar la querella para obtener más avances. Todavía falta conversar con la familia sobre lo que tenemos. Debemos bajar los decibeles y reagruparnos”.

