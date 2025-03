Exesposa del presidente de Ecuador lidera proyecto de ley contra la violencia vicaria

Gabriela Goldbaum, exesposa del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dio el paso de abanderar un proyecto de ley que reconozca como violencia de género a la violencia vicaria, pues asegura que, desde que decidiera separarse de él hace seis años, la está viviendo en carne propia junto a su familia, incluida Luisa, la hija que tiene en común con Noboa.

“Es una incertidumbre constante de peligro” afirmó Goldbaum en una entrevista con EFE, en referencia a las 42 demandas de Noboa que ella y su círculo cercano han enfrentado desde el divorcio.

“Yo no sé en qué momento me tratarán de inculpar a mí por algún tipo de delito contra el Estado. Ya no sé qué va a llegar”, aseveró.

La violencia vicaria es una forma de violencia machista donde el agresor utiliza a terceras personas, principalmente a las hijas e hijos, para ejercer control sobre la mujer y causarle el mayor daño posible.

Puede manifestarse de diversas maneras: desde amenazas veladas y la utilización del sistema judicial, hasta actos extremos como el asesinato de los menores y de familiares de la víctima, y surge la mayoría de veces tras la decisión de la mujer de terminar con la relación.

Una “persecución sistemática”

Precisamente, tras su separación, Goldbaum señaló que empezó a vivir una “persecución sistemática” por medio de acciones de su exmarido que involucran a su hija y a “cualquier persona que se acerca a defenderme o que está de mi lado”.

“icaso es particular porque me enfrento no solamente a un agresor con mucho poder político y monetario, si no que ahora, por su posición política, ante todo el sistema del Estado”, señaló la empresaria.

En las primeras demandas se dio cuenta de que los jueces tomaban decisiones que “no eran las más convenientes” para su hija, por lo que sentía que la seguridad jurídica de ambas era vulnerada.

No obstante, Goldbaum afirmó que la mencionada ley es necesaria para que los casos no queden en la impunidad y que las “sentencias irregulares” emitidas en su contra no se usen en otros casos.

“Ya no se trata de mí, más bien es utilizar la voz que ya tengo para ayudar a las mujeres que no saben que esto les pasa, es una responsabilidad que tengo”, defendió.