Una cumbre trilateral propone Zelenski a Trump y Putin

Volodimir Zelenski pidió celebrar una reunión trilateral con sus homólogos estadounidense, Donald Trump, y ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra que empezó con la invasión rusa de Ucrania hace tres años.

Putin rechazó a principios de mes los llamados a reunirse con Zelenski en Turquía, y el Kremlin afirmó que un encuentro entre ambos dirigentes sólo se produciría tras alcanzar algún tipo de “acuerdo” .

Trump, por su parte, expresó su frustración tanto a Putin como a Zelenski por no haber llegado aún a un acuerdo de cese el fuego.

Durante su campaña electoral, el magnate republicano prometió poner fin al conflicto en 24 horas, pero los bombardeos no cesaron en las últimas semanas.

Reunión trilateral

Ucrania lanzó casi 300 drones contra Rusia en la noche, informó el Ministerio ruso de Defensa, que precisó que sus fuerzas interceptaron los aparatos.

“Si Putin no se siente cómodo con una reunión bilateral, o si todos prefieren una reunión trilateral, no me molesta. Estoy listo para cualquier formato” , declaró Zelenski a los periodistas el martes.

Sus comentarios, sin embargo, fueron difundidos hoy, poco antes de su llegada Berlín, donde se reunirá con el nuevo jefe de gobierno alemán Friedrich Merz.

Reacción de Rusia

El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, dijo que los planes de refuerzo del ejército alemán eran “muy preocupantes”.

En sus declaraciones, el mandatario ucraniano también dijo que esperaba “sanciones de Estados Unidos” , sobre todo contra “el sector energético y el sistema bancario” ruso, en respuesta a los ataques de Moscú y a su rechazo de aceptar una tregua.

“Trump confirmó que si Rusia no se detiene, se impondrán sanciones. Hablamos con él de dos aspectos principales: la energía y el sistema bancario. ¿Podrá Estados Unidos imponer sanciones a estos dos sectores? Me gustaría mucho” , preguntó Zelenski.

Tropas rusas cerca de Sumi

El fin de semana, Trump escribió en su plataforma Truth Social que siempre había mantenido buenas relaciones con Putin.

“Pero algo le ha pasado”, añadió. ¡“Se ha vuelto completamente loco!”, dijo, después de que bombardeos masivos con drones mataran al menos 13 personas en Ucrania.

Desde que empezó el conflicto en febrero de 2022, decenas de miles de personas han muerto, gran parte del este y del sur de Ucrania ha quedado destruido y el ejército de Moscú controla ahora alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano, incluida la península de Crimea, que Rusia se anexionó en 2014.

En el terreno, Zelenski advirtió que Rusia estaba concentrando “más de 50.000 soldados” cerca de la región ucraniana de Sumi, en el noreste del país, con miras a una posible ofensiva contra este territorio fronterizo.

Rusia busca crear “una zona de amortiguamiento” en esa zona, añadió.

Rusia mencionó la semana pasada un “memorando” en el que expondría sus condiciones para un acuerdo de paz duradero, pero Kiev aún no lo recibió, continuó Zelenski.

“Leeremos sus propuestas y ciertamente responderemos a ellas” una vez que las hayamos recibido, dijo.

La diplomacia rusa había dicho que transmitiría este documento a Kiev una vez finalizado el amplio intercambio de prisioneros del pasado fin de semana.