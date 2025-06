Bukele justifica detención de activistas por los derechos humanos

Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen (...), ¿cómo podemos combatir la corrupción si toda la oposición tiene impunidad garantizada?”, afirmó el mandatario en un discurso por su sexto año de gobierno.

Nayib Bukele enfrenta una ola de críticas tras el arresto el 18 de mayo de Ruth López, abogada de una ONG de derechos humanos que investigaba supuestos casos de corrupción en el gobierno y asistía a familias de más de 250 venezolanos deportados por Estados Unidos y encarcelados en El Salvador.

La Fiscalía General acusó a López de haber cometido peculado cuando hace unos años fue asesora del Tribunal Electoral, lo que organizaciones internacionales, como Aministía o Human Rights Watch, consideran una escalada de persecución contra los activistas humanitarios.

Detenciones

“¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles” , aseguró, al referirse a su popular guerra contra las pandillas que redujo a mínimos históricos la violencia criminal en El Salvador.

En mayo también fueron arrestados dos activistas que apoyaron una protesta de campesinos y en febrero el dirigente de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), Fidel Zavala, acusado de vínculos con pandillas.

Bukele acusó a las oenegés de defender criminales y hacer activismo político, y defendió la Ley de Agentes Extranjeros, similar a la de Rusia y Nicaragua, que obliga a esas organizaciones a inscribirse en un registro especial y a pagar un impuesto del 30% de los fondos que reciban.