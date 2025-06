Rusia y Ucrania acuerdan intercambiar prisioneros jóvenes y heridos durante negociación

Más de tres años después de la invasión rusa, ambos países sostuvieron el segundo ciclo de negociaciones directas, al día siguiente de que Ucrania reivindicara un ataque “a gran escala” en suelo ruso, que alcanzó hasta Siberia.

Por la noche, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reiteró su disposición a acoger una cumbre “en Ankara o en Estambul” entre los presidentes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia para lograr un cese del conflicto.

Ningún representante estadounidense participó en las conversaciones del lunes, dijo un portavoz del Departamento de Estado, aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, se dijo “abierto” a viajar a Turquía, según su portavoz, Karoline Leavitt.

Durante la reunión, en el palacio de Ciragan, a orillas del Bósforo, Rusia y Ucrania acordaron un intercambio que beneficie a todos los prisioneros de guerra gravemente heridos o que sean menores de 25 años, informó el jefe de la delegación de Kiev, el ministro de Defensa Rustem Umerov.

Además, acordaron la entrega de 6.000 cadáveres de soldados de cada bando, agregó la fuente.

Aún así, el encuentro terminó sin un acuerdo para el cese el fuego incondicional.

“La parte rusa continuó rechazando la propuesta de alto al fuego incondicional”, declaró a la prensa el negociador ucraniano, Serguii Kislitsia.

Moscú planteó a Ucrania un alto el fuego parcial de entre dos y tres días, dijo el jefe negociador de Rusia, el asesor presidencial Vladimir Medinski, quien admitió no saber cuántos cadáveres de soldados están en manos de los ucranianos.

“Son idiotas”

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, deploró la posición rusa en X: “Creo que son idiotas, porque el objetivo de un alto el fuego es evitar que la gente muera en primer lugar (...) Para ellos es solo una breve pausa en la guerra”.

Zelenski agregó que “estamos esperando pasos firmes de Estados Unidos”, y urgió a Trump endurecer las sanciones contra Rusia para que acepte un alto el fuego total.

Ucrania propuso a Rusia sostener otro ciclo de diálogo entre el 20 y el 30 de junio, dijo Umerov.

Umerov destacó que las delegaciones deberían acordar un encuentro entre los presidentes de Ucrania, Zelenski, y Rusia, Vladímir Putin, algo que el Kremlin hasta ahora ha rechazado.

La delegación rusa entregó a los ucranianos un memorándum en el cual pidió a Kiev retirar sus tropas de las cuatro regiones de Ucrania cuya anexión reivindica Rusia, como condición previa a cualquier alto al fuego global.

Por su parte, los ucranianos proporcionaron a Moscú una lista de cientos de niños que afirman que fueron “deportados” por Rusia y que exigen sean repatriados.

Tras participar en una reunión de la OTAN en Vilna, Zelenski destacó que Rusia “no debe recibir ninguna recompensa por la guerra”.

“Putin no debe obtener nada que justifique su agresión”, afirmó el mandatario ucraniano.

Pese a los intensos esfuerzos diplomáticos de varios países, ambas partes siguen lejos de un acuerdo, ya sea una tregua o una solución a más largo plazo.

Rusia insiste en que se tiene que solucionar lo que llama “las causas profundas” del conflicto.

Para Rusia, esto incluye que Ucrania renuncie a formar parte de la OTAN, y que ceda las regiones ucranianas que Moscú reivindica que fueron anexadas.

Estas condiciones son inaceptables para Kiev, que pide una retirada total de las tropas rusas de su territorio y garantías de seguridad que Moscú rechaza.

La guerra, que estalló hace más de tres años, ha causado decenas de miles de muertos civiles y militares en ambos bandos.

“No nos queda nada”

En el pueblo ucraniano de Dobropilia, cerca del frente oriental, Volodimir, un hombre de 53 años, explicó a AFP que no espera nada de las conversaciones.

“Pensábamos que todo iba a terminar. Ahora ya no nos queda nada que esperar. No tenemos casa, no hay nada. Casi nos matan los drones”, relató.

Tras meses de reveses en el frente, Ucrania llegó a la negociación después de reivindicar el domingo un ataque coordinado de gran alcance con drones contra cuatro bases áreas rusas que afirma que dañó decenas de aviones de combate.

Este ataque, que Ucrania asegura logró penetrar territorio ruso a miles de kilómetros del frente, fue llevado a cabo con drones introducidos clandestinamente en Rusia y luego lanzados contra sus bases militares.

El ejército ruso anunció que derribó en la noche del domingo 162 drones ucranianos, la mayoría contra las regiones fronterizas de Kursk y Bélgorod.