Hospital argentino Garrahan va a huelga

“Atención de excelencia, sueldos de miseria”, rezan algunos carteles colocados por médicos que exhibieron sus recibos de sueldo. En el caso de los residentes rondan el equivalente a 600 dólares mensuales cuando una familia tipo necesita al menos 1.000 dólares al mes para no ser considerada pobre.

El Hospital Garrahan logró este mes el primer nacimiento en su historia de una bebé operada dentro del útero materno por una malformación congénita.

Su personal está en conflicto desde hace meses, en una protesta que motorizaron los médicos residentes, y a la que se sumó todo el plantel del hospital, de unos 4.000 trabajadores.

Sindicatos han criticado los aumentos salariales que desde enero a fines de mayo sumaron 6,8%, frente a una inflación que en el mismo período acumuló casi 12%, indicó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en un comunicado.

Los médicos reclaman un sueldo inicial básico de unos 1.500 dólares.

El reclamo desafía la política de ajuste del presidente ultraliberal Javier Milei, que busca que los acuerdos salariales no rebasen el 1% mensual de incremento este año para no comprometer sus aspiraciones de mantener a raya la inflación.

En mayo, la inflación fue de 1,5% mensual, el dato más bajo del último lustro.

La protesta del personal del Garrahan ocurre en un clima de crispación social, con múltiples reclamos salariales de distintos sectores en las calles.

Reacción del gobierno de Milei

El portavoz del Gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, describió este miércoles como “privilegiados sindicales” a los médicos que llevan a cabo una huelga de 24 horas en el hospital estatal Garrahan en reclamo de mejoras salariales y mayor presupuesto.

“Nuestro problema no es con el Garrahan, no es con los médicos, no es con los administrativos, no es con el resto del personal, sino que es con los ‘ñoquis’”, dijo Adorni, empleando un término comúnmente utilizado en Argentina para referirse a los trabajadores estatales que no cumplen funciones efectivas.

“Entendemos que es un paro de algunos pocos privilegiados sindicales. Lo que están haciendo es frenar, dificultar o entorpecer la atención en el Garrahan”, agregó el vocero.