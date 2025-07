BRICS rechazan medidas arancelarias unilaterales que “distorsionan el comercio”

Aunque sin citar al presidente de Estados Unidos, el bloque formado por países como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica expresó el domingo en una declaración conjunta su “seria preocupación” por las medidas arancelarias unilaterales que “distorsionan el comercio”.

Esta posición se dio al tiempo que Estados Unidos anunció que aplicará el 1 de agosto aranceles a aquellos socios comerciales con los que no haya alcanzado acuerdos, según el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Trump declaró a su vez que había firmado cerca de una docena de cartas para informar a los países de las subidas de las tasas.

Reacción de Trump

La declaración de los BRICS expresada en el primer día de su cita en Río con notables ausencias como la del chino Xi Jinping, suscitó una reacción del mandatario republicano.

“A cualquier país que se alinee con las políticas antiestadounidenses de los BRICS se le cobrará un arancel ADICIONAL del 10%. No habrá excepciones a esta política”, escribió en su plataforma Truth Social.

El grupo, considerado como un contrapeso frente al poder de Estados Unidos y Europa occidental, se ha ampliado recientemente a 11 países y representa casi la mitad de la población mundial y cerca del 40% del PIB.

China, a calmar los ánimos

Los BRICS no se pronunciaron hasta ahora sobre las amenazas de Trump, pero China lo hizo a través de la portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores.

“Con respecto a la imposición de aranceles, China ha declarado repetidamente su posición de que las guerras comerciales y arancelarias no tienen ganadores y que el proteccionismo no es un camino a seguir”, dijo la portavoz Mao Ning. Sin embargo, el grupo “no busca la confrontación de campos y no se refiere a ningún país” , agregó.

Washington mantiene negociaciones con varios países para alcanzar arreglos comerciales que eviten los aranceles.

Con China acordó una tregua temporal para reducir los aranceles de hasta tres cifras que ambos países llegaron a imponerse mutuamente.

Hasta la fecha, solo Reino Unido y Vietnam han conseguido sellar un pacto comercial con Estados Unidos.

Ausencias

Además del chino Xi, destacan en la cumbre de Río las ausencias del presidente iraní, Masud Pezeshkian, y del ruso, Vladimir Putin, objeto de una orden de captura internacional por presuntos crímenes de guerra en Ucrania.

La delegación de Arabia Saudita por su parte no participó en las plenarias ayer y se espera que se sume hoy, según una fuente del gobierno brasileño.

IA y cambio climático

En el primer día de esta cumbre bajo presidencia brasileña, los BRICS pidieron además un “cese del fuego inmediato, permanente e incondicional” y una “retirada completa de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza”.

Los BRICS también condenaron “los ataques militares” de junio por parte de Israel y Estados Unidos contra Irán, miembro del bloque, sin nombrar a estos dos países.

El grupo emitió una declaración específica sobre Inteligencia Artificial (IA) que apoya “firmemente el derecho de todos los países de usufructuar” sus beneficios y “establecer sus propias estructuras regulatorias” sobre esta tecnología.

Se espera que los BRICS publiquen este lunes textos conjuntos sobre cambio climático -tema clave para Brasil, que este año acogerá la COP30 en la ciudad amazónica de Belém-, y cooperación sanitaria.

Desde 2023, la lista de socios de los BRICS se ha ampliado a Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia e Irán, incorporados al grupo fundado en 2009 para reforzar el llamado Sur Global.