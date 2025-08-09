Otro alucinante descubrimiento en el mar que desató memes y fascinación en redes

Durante una expedición, un equipo de investigadores registró bajo el agua una formación nunca antes documentada de esta manera: diminutos organismos que se agrupan formando una especie de masa flotante para protegerse de depredadores.

Según explicaron, este comportamiento colectivo les permite confundir a posibles atacantes; sin embargo, cuando perciben una amenaza directa, el grupo se dispersa instantáneamente, como si se desvaneciera ante los ojos del observador.

Lea más: De viral a reclamo serio: la estrella de mar "culona" impulsa pedido de más inversión en ciencia

El video, además de despertar interés por su rareza biológica, encendió la chispa de los usuarios en redes sociales. Entre las decenas de comentarios y memes, uno se volvió viral por su ingenio: “Es el sueldo, cobrás y desaparece”. Otros lo compararon con grupos de amigos que se “evaporan” al momento de pagar la cuenta o con la vida social en invierno.

Más allá de las bromas, el registro constituye un aporte relevante al estudio del comportamiento de organismos marinos y pone en valor el trabajo de investigación local que, esta vez, salió del laboratorio para conquistar el algoritmo.

Lea más: Exploración submarina argentina: las imágenes que son furor en redes

El CONICET lleva varios días siendo tendencia en redes sociales gracias a su transmisión en vivo desde el fondo del mar. La expedición, llamada Oasis Submarinos del Cañón de Mar del Plata: Talud Continental IV, se realiza en colaboración con la fundación estadounidense Schmidt Ocean Institute y reúne a más de 30 científicos de diversas instituciones argentinas, con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas como principal referente.