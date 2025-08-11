Mundo

Enviado de EEUU ante la OTAN dice que Zelenski podría ir a la cita Trump-Putin en Alaska

El embajador de Estados Unidos ante la OTAN dijo el domingo que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, podría asistir a la cita entre Rusia y Estados Unidos en Alaska, mientras líderes europeos presionan para que Kiev participe en las negociaciones.

Por ABC Color
10 de agosto de 2025 - 20:20
Esta combinación de fotografías, muestra al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (izq.); al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de Rusia, Vladímir Putin.
Esta combinación de fotografías, muestra al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (izq.); al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de Rusia, Vladímir Putin.111409+0000 ROMAN PILIPEY

El embajador estadounidense Matthew Whitaker respondió a una pregunta en CNN sobre si Zelenski podría o no estar el viernes con el presidente estadounidense, Donald Trump, y el ruso, Vladímir Putin.

Si, yo ciertamente creo que es posible”, dijo. “No puede haber un acuerdo en el que cada una de las partes involucradas no esté de acuerdo. Y obviamente terminar con esta guerra es una alta prioridad”.

La cumbre entre Trump y Putin, sin Zelenski, ha generado inquietudes sobre si un acuerdo exigiría a Kiev hacer concesiones territoriales, lo que rechaza la Unión Europea.

En una intensa agenda diplomática, Zelenski habló por teléfono con 13 mandatarios en tres días, incluyendo los principales apoyos de Kiev: Alemania, Francia y Reino Unido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo el domingo que el espera y asume que Zelenski iría a la cita en Alaska.

Lea más: Trump analiza invitar a Zelenski a su encuentro con Putin en Alaska, según medios

Decenas de miles de personas han muerto en la guerra Ucrania desde que Rusia lanzó una invasión en febrero de 2022, y millones han tenido que huir de sus hogares.

Enlace copiado