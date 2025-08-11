Enviado de EEUU ante la OTAN dice que Zelenski podría ir a la cita Trump-Putin en Alaska

El embajador estadounidense Matthew Whitaker respondió a una pregunta en CNN sobre si Zelenski podría o no estar el viernes con el presidente estadounidense, Donald Trump, y el ruso, Vladímir Putin.

“Si, yo ciertamente creo que es posible”, dijo. “No puede haber un acuerdo en el que cada una de las partes involucradas no esté de acuerdo. Y obviamente terminar con esta guerra es una alta prioridad”.

La cumbre entre Trump y Putin, sin Zelenski, ha generado inquietudes sobre si un acuerdo exigiría a Kiev hacer concesiones territoriales, lo que rechaza la Unión Europea.

En una intensa agenda diplomática, Zelenski habló por teléfono con 13 mandatarios en tres días, incluyendo los principales apoyos de Kiev: Alemania, Francia y Reino Unido.

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo el domingo que el espera y asume que Zelenski iría a la cita en Alaska.

Decenas de miles de personas han muerto en la guerra Ucrania desde que Rusia lanzó una invasión en febrero de 2022, y millones han tenido que huir de sus hogares.