Zelenski no descarta reunión con Putin en dos semanas

Las esperanzas de un avance en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania aumentaron después de que Trump dijera que había hablado por teléfono con Putin, con quien se reunió en Alaska la semana pasada.

De confirmarse, sería la primera reunión entre Zelenski y Putin desde que Rusia lanzó su “operación militar especial” contra Ucrania hace casi tres años y medio.

Trump, que prometió terminar rápidamente con la guerra al regresar a la presidencia, anunció la próxima cumbre entre el líder ucraniano y ruso poco después de recibir a Zelenski y varios líderes europeos este lunes en la Casa Blanca.

Llamada con Putin

“Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski”, escribió en su plataforma Truth Social.

El presidente estadounidense indicó que después de esa reunión celebrará un encuentro trilateral con ambos líderes.

Según el canciller alemán Friedrich Merz, invitado este lunes a la Casa Blanca, Putin aceptó entrevistarse con Zelenski “en las dos próximas semanas”.

Zelenski dispuesto a ver a Putin

Tras el encuentro en Washington, el presidente ucraniano confirmó a la prensa que estaba listo para una reunión bilateral con su homólogo ruso.

“Lo confirmo -y todos los líderes europeos me apoyaron- que estamos listos para una reunión bilateral con Putin”, dijo Zelenski al finalizar su cara a cara con Trump.

En Moscú, un consejero diplomático del Kremlin aseguró que Putin estaba abierto a la idea de conversar con Ucrania.

La guerra se ha estancado en los últimos meses, a pesar de algunos avances recientes de Rusia, pero la cumbre entre Trump y Putin del viernes no se saldó con una promesa de alto el fuego.

Zelenski consideró que su reunión del lunes con Trump había sido la “mejor” hasta la fecha.