Israel intensifica ofensiva para controlar la Ciudad de Gaza

En la ofensiva deben participar cinco divisiones, según el ejército, que convocó en sus filas a 60.000 reservistas más.

El nuevo empuje se produce cuando los mediadores —Estados Unidos, Egipto y Catar— siguen esperando la respuesta formal del gobierno de Benjamin Netanyahu a una propuesta de tregua, que permitiría liberar a los rehenes israelíes, y que fue aceptada por Hamás, la organización palestina declarada como terrorista por varias naciones, entre ellas Estados Unidos, Paraguay y Argentina.

“Vamos a intensificar nuestros bombardeos contra Hamás en Gaza. Hemos empezado las operaciones preliminares”, anunció el miércoles el portavoz del ejército, general Effie Defrin. “Nuestras fuerzas están en la periferia de la ciudad. Vamos a crear las condiciones para traer a los rehenes”, enfatizó.

Plan para la Ciudad de Gaza

El gabinete de seguridad presidido por Benjamin Netanyahu había autorizado a inicios de agosto un plan para tomar militarmente esta ciudad y los campos de refugiados adyacentes, así como hacerse con el control de toda la Franja, liberar a los rehenes y desarmar a Hamás.

En el enclave siguen cautivos 49 rehenes, de los cuales 27 están muertos, según el ejército. Son los restantes del grupo de 251 rehenes que tomó Hamás en su ataque sorpresa del 7 de octubre de 2023 en Israel, detonante de la contienda.

“Guerrilla en apuros”

Desde el inicio de la guerra, Israel mantiene su asedio a los más de dos millones de habitantes de la Franja, y controla actualmente el 75% del territorio del enclave, donde su operación de represalia ha causado decenas de miles de muertos y un desastre humanitario.

Desde hace más de una semana, varios barrios de Ciudad de Gaza, el mayor núcleo urbano del territorio, en el norte, sufren bombardeos intensos de la aviación y la artillería. Los más castigados están siendo los de Zeitún y Al Sabra.

Los bombardeos en Ciudad de Gaza prosiguieron este jueves, según varios testigos. Muchos habitantes huyeron hacia el oeste y el sur.