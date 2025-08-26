Australia expulsa al embajador de Irán, que promete réplica

Es la primera vez que las autoridades australianas expulsan a un embajador desde la Segunda Guerra Mundial.

Los servicios de inteligencia llegaron a la “conclusión profundamente inquietante” de que Teherán dirigió al menos dos ataques antisemitas, aseguró el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

“Rechazamos totalmente la acusación que se ha formulado”, declaró el ministro de Exteriores iraní, Esmail Baqai.

Actos antisemitas

Según el gobernante, Teherán estuvo detrás de un ataque incendiario en octubre de 2024 contra una cafetería kosher, el Lewis Continental Cafe, en el suburbio de Bondi, en Sídney.

También dirigió un ataque contra la sinagoga Adass Israel en Melbourne en diciembre de ese mismo año, de acuerdo con el primer ministro, que citó las conclusiones del organismo de inteligencia.

“Se trata de actos de agresión extraordinarios y peligrosos orquestados por una nación extranjera en suelo australiano”, dijo Albanese, quien agregó que “fueron intentos de socavar la cohesión social y sembrar la discordia en nuestra comunidad. Es totalmente inaceptable”.

En respuesta, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, negó las acusaciones y prometió una “reacción recíproca” a cualquier medida australiana.