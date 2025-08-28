Autoridades libias rescatan a 62 migrantes y desmantelan una banda de tráfico de personas

Los miembros de la banda, cuyo número no fue precisado, fueron arrestados por las fuerzas de Seguridad de Trípoli, después de que los sujetos chantajearan a las familias de los migrantes, al exigirles grandes cantidades de dinero para que sus allegados fueran puestos en libertad, informó la fuente.

La cartera de Estado explicó que "entre las víctimas había un individuo somalí, cuya familia pagó 17.000 euros para liberarlo" y, pese a todo, "no fue puesto en libertad".

Entre los migrantes, había personas de origen somalí, sudanés, eritreo y liberiano, detallaron las autoridades, que señalaron que los miembros de la banda también proceden de distintas partes del continente africano.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), desde principios del año hasta el 23 de agosto, 319 migrantes en situación irregular desaparecieron en la ruta marítima del Mediterráneo central, mientras que 427 perdieron la vida al intentar el mismo trayecto.

Libia se mantiene como el principal punto de partida desde el norte de África hacia costas italianas en esta ruta migratoria, que incluye además el este de Argelia y Túnez.