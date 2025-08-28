EE.UU. está dispuesto a conversaciones directas con Irán, dice Rubio

Marco Rubio celebró el “restablecimiento inmediato” de sanciones por parte de los europeos, impulsado durante mucho tiempo por el presidente Donald Trump, pero agregó: “Al mismo tiempo, Estados Unidos sigue disponible para un compromiso directo con Irán, en pos de una resolución pacífica y duradera del problema nuclear con Irán”.

“La reimposición (de sanciones) no contradice nuestra sincera disposición a la diplomacia, solo la refuerza”, dijo Rubio en un comunicado.

“Insto a los líderes iraníes a tomar los pasos inmediatos necesarios para garantizar que su nación nunca obtenga un arma nuclear; a caminar por el camino de la paz; y, por extensión, a avanzar en la prosperidad del pueblo iraní”, añadió.

Sanciones de tres potencias europeas

Francia, Gran Bretaña y Alemania activaron el jueves un mecanismo para volver a imponer sanciones económicas de las Naciones Unidas a Irán por no cumplir con los compromisos sobre su programa nuclear, un paso que fue un objetivo principal para Donald Trump en su primer mandato y que causó una gran fricción entre Estados Unidos y Europa.

Trump, en su segundo mandato, ha oscilado bruscamente en diferentes direcciones sobre Irán, insistiendo en que buscaba un acuerdo negociado pero luego ordenando ataques aéreos estadounidenses en sitios nucleares en apoyo de una campaña militar israelí.

