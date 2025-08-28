El BCE discutió en julio si serán necesarios más ajustes de los tipos en 2025

El BCE considera que el ciclo de disminución gradual y sostenida de la tasa de inflación llega al final, dicen las actas de la reunión, publicadas este jueves.

La discusión en el Consejo de Gobierno ya no es la velocidad a la que bajar y normalizar los tipos de interés, sino si son necesarios "posibles ajustes marginales" en lo que queda de año, según las actas.

Por ello las decisiones sobre los tipos de interés del BCE, que están en el 2 %, dependerán de los datos económicos y se tomarán en cada reunión y no de forma anticipada.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo en la rueda de prensa tras la reunión que la entidad no modificará los tipos de interés si la inflación baja en algún momento un poco por debajo del objetivo.

De hecho las proyecciones macroeconómicas del BCE prevén que la inflación se situará en 2026 en el 1,6 %.

Todos los miembros del Consejo de Gobierno del BCE estuvieron a finales de julio a favor de mantener los tipos de interés en la zona del euro en el 2 %.

Además, el Consejo de Gobierno del BCE consideró que en septiembre podrá ver mejor cómo afectan a la economía de la zona los aranceles, las guerras y la apreciación del euro.

Un miembro del Consejo de Gobierno opinó que "las condiciones actuales también serían consistentes con una nueva bajada de los tipos de interés debido al aumento de los riesgos a la baja para el crecimiento y la inflación".

En general, el BCE consideró que era mejor esperar a tener más información y que se resolviera parte de la incertidumbre, sobre todo la relacionada con los aranceles de Estados Unidos.

"No había presión inmediata para modificar los tipos de interés en la reunión", añaden las actas.

El Consejo de Gobierno consideró que los tipos de interés estaban "un territorio neutral", que ni impulsa, ni frena el crecimiento, después de ocho recortes en las últimas nueve reuniones.

El BCE observó que "las condiciones financieras siguen bastante estables".

Asimismo los datos económicos disponibles desde la reunión de comienzos de junio confirmaron que "la inflación y las perspectivas de inflación están en un buen lugar" para que la inflación se estabilice en el objetivo, que es una tasa del 2 % a medio plazo.

El BCE tendrá en septiembre "una mejor comprensión de cómo la economía responde a los desafíos actuales".

Uno de ellos son los aranceles de EEUU a las importaciones de productos de la Unión Europea (UE), que se desconocían en el momento de la reunión del BCE en julio.

Estados Unidos y la UE acordaron un arancel básico del 15 % para los productos importados de la UE.

Además, el BCE ha publicado las actas de la reunión por videoconferencia del 25 de junio en la que revisó su estrategia de política monetaria.

Esas actas destacan que el BCE modificará los tipos de interés si se producen "desviaciones amplias y sostenidas de la inflación" del objetivo del 2 % a medio plazo, desviaciones en cualquier dirección por encima o por debajo, es decir si el precio del dinero supera mucho ese objetivo o es muy inferior.