El cantante mexicano Junior H recorrerá el país en una gira con 13 fechas a finales de año

“Siempre hay que superarnos, siempre tratamos de tener algo mejor cada año, tratar de mejorar nosotros mismos, nuestro trabajo en equipo. Lo que les tenemos preparado obviamente es muy bello”, expresó este jueves Junior H en la presentación de una gira que, confesó, no esperaba realizar.

El pionero de los corridos tumbados, subgénero prohibido en algunas zonas del país por sus referencias a la violencia y apología a los carteles mexicanos, volverá a actuar en la Plaza de Toros de Ciudad de México dos años después de su última vez en la capital, adaptando el show para que cumpla con las medidas de las autoridades.

“Se siente bien chingón regresar aquí a Plaza de Toros, un monumento, un lugar muy icónico, muy especial para toda la Ciudad de México, no solo Ciudad de México, sino todo el país”, afirmó.

Tras completar 27 conciertos en Estados Unidos, Antonio Herrera Pérez, su nombre de pila, comenzará la gira el 9 de noviembre en Tijuana, y pasará por ciudades como Acapulco, Toluca, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, Ciudad Juárez, Aguascalientes y León.

A la capital mexicana llegará el 29 de noviembre donde ofrecerá su show en la Plaza de Toros y después visitará Mérida el 4 de diciembre, Veracruz el 5 de diciembre y finalizará en Puebla el 7 de diciembre.

En estos años, el nacido en Guanajuato (centro) se ha consolidado como una de las figuras más importantes de la nueva música mexicana con más de 24 millones de oyentes mensuales en la plataforma de música Spotify, lo que le posiciona en el lugar número 282 del ranking mundial de artistas más escuchados.

Siete años después de alcanzar la fama con canciones como ‘No he cambiado’, que él mismo compartía en YouTube, el mexicano ha publicado ocho álbumes de estudio y ha colaborado con artistas como Peso Pluma, Rels B, Myke Towers, Fuerza Regida o Natanael Cano.

La venta de las entradas estará disponible desde las 11:00 horas (4:00 horas GMT) del jueves 2 de septiembre.