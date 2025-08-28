El primer ministro de Haití abraza la nueva hoja de ruta para salir de la crisis

"El Gobierno haitiano en su integridad apoya la hoja de ruta y vamos a participar activamente y aunque tengamos pequeñas diferencias, confíen en nosotros, porque es por el bien del pueblo haitiano, así que estamos a bordo", aseguró Fils-Aimé en una intervención a puerta cerrada en la reunión del Grupo de Amigos de Haití celebrada el miércoles en la OEA y a la que EFE tuvo acceso este jueves.

"La reunión reafirmó que la comunidad internacional vuelve a unirse en apoyo a Haití, y que las autoridades haitianas están comprometidas a dar una verdadera oportunidad a la Hoja de Ruta para Haití que presenté a los estados miembros la semana pasada", afirmó en un la red social X, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin.

"Persisten importantes desafíos y queda mucho trabajo por delante. Las promesas deben ahora traducirse en compromisos concretos, ya sea financieros o en especie", aseveró Ramdin.

Según varias fuentes diplomáticas consultadas por EFE, Fils-Aimé reiteró que la prioridad "absoluta" del gobierno de Puerto Príncipe es "garantizar la libre circulación en todo el país, retomar el control del centro administrativo y reabrir las rutas principales hacia el Norte y el Sur", todo un desafío debido al amplio control que tienen las bandas por todo el país, incluida la capital.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El primer ministro apoyó una transformación Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) de la ONU, algo que según fuentes de la Administración Trump podría traducirse en un primer compromiso para establecer una Oficina de Apoyo de Naciones Unidas en Haití a través de un acuerdo en el Consejo de Seguridad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fils-Aimé también prometió un refuerzo de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de las Fuerzas Armadas y reiteró su compromiso para que se celebren en el país elecciones libres, aunque aún se requiere mayor apoyo técnico y logístico.

Según datos de la ONU, Haití registró un aumento del 24 % en los homicidios intencionados en los primeros seis meses del año, alcanzando un total de 4.026 asesinatos. Además, la violencia de las bandas, que controlan un 90 % de la capital, ha provocado el desplazamiento interno de en torno a 1,3 millones de personas.

En Haití opera la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), integrada por unos 1.000 efectivos y liderada por Kenia, dirigida a fortalecer el combate a las bandas por parte de la Policía Nacional Haitiana (PNH), aunque hasta ahora con pocos resultados favorables.