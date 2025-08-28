Empresa china explora oportunidades de inversión en el sector azucarero de Cuba

La delegación del Grupo de Operaciones de Capital de la provincia de Guanxi, encabezado por su director general adjunto, Zhang Anming, fue recibida por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien reconoció "el proceso de deterioro tecnológico" que sufre el sector.

En su visita, que se prolonga hasta el sábado, la misión empresarial china tiene previsto recorrer varios centrales azucareros del centro del país para evaluar las potencialidades de estas infraestructuras.

El diario oficial Granma apuntó que la región china de Guangxi, en la que radica el grupo empresarial, es la de mayor experiencia en el cultivo y procesamiento de caña de azúcar en el gigante asiático China.

La industria del azúcar, que en otras épocas fue la locomotora económica de Cuba y su primera exportación, ha sufrido una fuerte caída productiva desde la caída del bloque soviético europeo en la década de 1990, agravada con la drástica reconversión del sector y la actual crisis.

La más reciente zafra 2024/2025 en Cuba no superó las 150.000 toneladas de azúcar, el peor resultado en más de un siglo y menos de la mitad de la producción del año anterior, según cálculos de EFE basados en fuentes oficiales.

Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), en la década de 1980, la isla producía regularmente más de siete millones de toneladas de azúcar.

Entre las principales causas de esta situación están la falta de inversión y personal especializado, los apagones, las averías, así como el déficit de combustible, piezas para medios de transporte y corte de caña, baterías y otros insumos.