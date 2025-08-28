Mundo

Empresa Tango Energy toma el control de la petrolera argentina Aconcagua

Buenos Aires, 28 ago (EFE).- La empresa Tango Energy tomó este jueves el control de la petrolera argentina Aconcagua, tras firmar un acuerdo de capitalización por 36 millones de dólares.

Por EFE
28 de agosto de 2025 - 19:00
En una nota remitida a los mercados de Argentina, Petrolera Aconcagua Energía señaló que Tango Energy adquirió una participación accionaria del 93 % de la empresa y de su subsidiaria Aconcagua Energía Servicios, "convirtiéndose en su accionista controlante".

Tango Energy es una sociedad entre la petrolera argentina Vista Energy y AR Energy Resources, una subsidiaria de la multinacional Trafigura.

"La operación implicará una capitalización de 36 millones de dólares, recursos que fortalecerán el patrimonio de la sociedad y respaldarán una visión de crecimiento sostenido en el tiempo, con foco en la eficiencia operativa, el desarrollo de Vaca Muerta, la sustentabilidad y la consolidación de su red de operaciones en Argentina", apuntó Aconcagua.

El ingreso de Tango Energy se concretó tras un acuerdo de reestructuración de las deudas de Aconcagua, que tenía a Vista y Trafigura como sus principales acreedores.

Creada en 2015, Aconcagua posee 13 concesiones hidrocarburíferas en las cuencas Neuquina y Cuyana, presentes en las provincias argentinas de Mendoza, Río Negro y Neuquén. Además, la empresa opera centrales hidroeléctricas y térmicas, proyectos eólicos y dos parques solares en construcción en la provincia de Mendoza.

