Empresa Tango Energy toma el control de la petrolera argentina Aconcagua

En una nota remitida a los mercados de Argentina, Petrolera Aconcagua Energía señaló que Tango Energy adquirió una participación accionaria del 93 % de la empresa y de su subsidiaria Aconcagua Energía Servicios, "convirtiéndose en su accionista controlante".

Tango Energy es una sociedad entre la petrolera argentina Vista Energy y AR Energy Resources, una subsidiaria de la multinacional Trafigura.

"La operación implicará una capitalización de 36 millones de dólares, recursos que fortalecerán el patrimonio de la sociedad y respaldarán una visión de crecimiento sostenido en el tiempo, con foco en la eficiencia operativa, el desarrollo de Vaca Muerta, la sustentabilidad y la consolidación de su red de operaciones en Argentina", apuntó Aconcagua.

El ingreso de Tango Energy se concretó tras un acuerdo de reestructuración de las deudas de Aconcagua, que tenía a Vista y Trafigura como sus principales acreedores.

Creada en 2015, Aconcagua posee 13 concesiones hidrocarburíferas en las cuencas Neuquina y Cuyana, presentes en las provincias argentinas de Mendoza, Río Negro y Neuquén. Además, la empresa opera centrales hidroeléctricas y térmicas, proyectos eólicos y dos parques solares en construcción en la provincia de Mendoza.