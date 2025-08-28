Francia y Perú acuerdan aumentar su cooperación en seguridad y defensa

En un encuentro mantenido en París, en el que también participó el titular peruano de Defensa, Walter Astudillo, los ministros de los dos países hablaron de las "perspectivas de consolidación" de sus relaciones económicas, en particular en el transporte y en las energías renovables", explicó el departamento francés de Exteriores.

También reiteraron su compromiso para la protección del planeta, de cara a la COP30 que se va a celebrar en la ciudad brasileña de Belém en noviembre.

Barrot, por otro lado, celebró que Perú haya firmado el tratado de la ONU sobre la alta mar y dijo que espera que eso tenga continuidad con una "próxima" ratificación.