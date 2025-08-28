Gobierno de Brasil autoriza el inicio de consultas para responder a los aranceles de Trump

São Paulo, 28 ago (EFE).- El Gobierno de Brasil autorizó este jueves el inicio de consultas por parte de la Cámara de Comercio Exterior (Camex) para ver si es posible aplicar la Ley de Reciprocidad contra los aranceles del 50 % adicional impuestos por Donald Trump a gran parte de las importaciones brasileñas, según confirmaron a EFE fuentes diplomáticas.