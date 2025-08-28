Hilary Duff protagonizará la serie 'Pretty Ugly' sobre los concursos de belleza infantil

Los Ángeles (EE.UU.), 28 ago (EFE).- La actriz y cantante Hilary Duff protagonizará la serie 'Pretty Ugly', basada en la novela homónima de Kirker Butler que sigue la historia de una madre obsesionada con los concursos de belleza infantil, informó el medio especializado Deadline.