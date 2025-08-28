La Cancillería de Paraguay entrega a EEUU informe de legisladores sobre lavado de activos

Asunción, 28 ago (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, entregó este jueves al encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país, Robert Alter, un informe elaborado por una comisión de diputados y senadores locales sobre lavado de activos, narcotráfico y otros delitos, informó la Cancillería en Asunción.