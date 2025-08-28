Serrat volverá a cantar el 22 de noviembre en gala solidaria en isla española de Menorca

Serrat, quien este jueves asistió a la presentación de la programación para el próximo trimestre del Teatre Principal de Mahón, donde actuará, remarcó el "gran compromiso" que siente con esta fundación y sus misiones humanitarias a favor de los niños con problemas de audición y malformaciones faciales.

La Fundación Clarós realiza desde hace 20 años intervenciones quirúrgicas en zonas con recursos económicos y sanitarios limitados y forma a profesionales locales para garantizar que su acción tenga continuidad.

"Es una fundación que desarrolla una importante labor en los países subdesarrollados, países que sufren tantas dificultades en términos de salud y para los que bien vale la pena salir a cantar y ayudarles a recoger el dinero que tanta falta les hace", dijo el artista.

El cantautor, de 81 años, con casa propia en Mahón, ciudad a la que dedicó uno de sus discos, protagonizará la segunda parte de la gala, que comenzará con un recital lírico a cargo del tenor kosovar Rame Lahaj, la soprano polaca Marcelina Román, la mezzosoprano ucraniana Iryna Zhytynska y la pianista armenia Gayane Mnatsakanyan.

"En 2022 me retiré de los escenarios, pero no de la vida", aclaró hoy Serrat, quien se mostró dispuesto a seguir colaborando con iniciativas solidarias como ésta ya que, "por desgracia, hay muchos agujeros que tapar en esta sociedad".

"Los encargados de solucionar estos problemas no se ocupan de resolverlos y eso hace que mucha gente se ocupe y se preocupe por trabajar por la solidaridad y la justicia", remarcó.

El cantante, con canciones tan emblemáticas como 'Mediterráneo', subrayó su vinculación con la ciudad y el principal: "Mi casa y mi teatro", dijo.

La última actuación de Serrat en Mahón tuvo lugar el 17 de agosto de 2022, en el marco de la gira 'El vicio de cantar', con la se despidió de los escenarios y que lo llevó a recorrer América Latina y España en 2022 y concluyó en Barcelona, su ciudad natal, en diciembre de ese año.