Sube a 12 el número de muertos por el ataque ruso contra Kiev, entre ellos tres menores

“El número de personas muertas como resultado del ataque enemigo ha subido a 12. Por desgracia, entre ellos hay tres niños de dos, 17 y 14 años”, escribió el jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev, Timur Tkachenko, en Telegram.

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó, afirmó en declaraciones televisivas citadas por la agencia Ukrinform que aproximadamente 50 personas han sido heridas, de las que 40 han sido hospitalizadas para recibir tratamiento.

Los ataques de esta noche dañaron edificios de viviendas en varios distritos de la capital.

Provocaron además daños en un centro comercial, una guardería, y el edificio de la delegación de la UE en Ucrania, así como en las oficinas del periódico Ukrainska Pravda.

La Fuerza Aérea ucraniana informó en su parte matinal de que el enemigo lanzó por la noche un total de 598 drones y 31 misiles -entre ellos misiles de crucero Kh-101, misiles balísticos Iskander-M y misiles cuasi-balísticos Kinzhal- contra territorio ucraniano.

Según datos preliminares, las defensas aéreas ucranianas lograron neutralizar 563 drones, un Kinzhal, siete Iskander-M y 18 misiles de crucero Kh-101, pero hubo impactos en 13 emplazamientos diferentes, mientras que en 26 emplazamientos cayeron fragmentos de drones derribados.