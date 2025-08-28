Wall Street cierra en verde tras los resultados de Nvidia y alza del PIB en EE.UU.

La jornada cerró con un alza del S&P 500 del 0,32 %, hasta 6.501 unidades, el Dow Jones avanzó un 0,16 %, hasta un récord de 45.636 puntos, y el Nasdaq avanzó 0,53 % hasta 21.705 enteros.

Nvidia, que estaba en el punto de mira por las limitaciones de EE.UU. a las exportaciones a China, reportó ayer al cierre una facturación de 46.743 millones de dólares, un 56 % más interanual, principalmente gracias a su segmento de Centros de Datos, que incluye los chips clave para la Inteligencia Artificial (IA).

Antes de conocerse su informe habían ciertas preocupaciones: que los ingresos de su negocio de centros de datos estaban ligeramente por debajo de las estimaciones y que la compañía estimó unos ingresos totales para este trimestre de 54.000 millones de dólares, apenas por encima de las expectativas, destaca CNBC.

Muchos inversores y analistas señalaron hoy que sus pronósticos no asumen ninguna venta de chips H20 a China. "El crecimiento principal fuera de China fue realmente bueno. Debería haber un crecimiento aún mayor en el cuarto trimestre, así que creo que todo está en orden", destacó Ben Reitzes, jefe de investigación tecnológica de Melius, durante el programa 'Squawk Box' de CNBC.

La Bolsa también reaccionó hoy a las buenas noticias del Departamento de Comercio de EE.UU., que informó que el producto interior bruto (PIB) creció a un ritmo anualizado del 3,3 % en el segundo trimestre, mejor de lo esperado.

Mientras, el mercado espera nuevos datos sobre la inflación mañana este viernes.

En cuanto a las 30 coizadas del Dow Jones, las ganancias las encabezaron Salesforce (1,75 %), Cisco Systems (1,45 %) y American Express (1,4 %) y las pérdidas Merck & Co (-1,02 %), Procter & Gamble (-0,83 %)y Amgen (-0,82%).

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió un 0,7 %, hasta 64,60 dólares el barril, mientras los operadores esperan la declaración del presidente Donald Trump, sobre Rusia y Ucrania tras su descontento con el nuevo ataque ruso a Kiev.