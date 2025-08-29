Autoridades de México detienen a uno de los hombres "más buscados" por EE.UU.

García Harfuch detalló que Gabriel 'N' fue detenido en un operativo realizado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía mexicana (FGR), en el estado de Guerrero (sur).

"Fue detenido Gabriel 'N', quien cuenta con una orden de extradición y es uno de los más buscados por autoridades de Estados Unidos al estar relacionado con un feminicidio, robo y disponer de forma indebida de recursos y valores de los clientes de las instituciones de crédito", señaló el titular de la SSPC, en un mensaje en X, acompañado de dos imágenes del arresto.

Una de las imágenes compartidas por las autoridades muestra que Gabriel 'N' tenía la orden de extradición 48/2024.

En un comunicado conjunto, la SSPC detalló que el operativo fue realizado de manera coordinada con agentes de la AIC de la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

Se apuntó que el arresto fue resultado de trabajos coordinados para detener a generadores de violencia.

"Derivado de la cooperación internacional, se tuvo conocimiento que la colonia Barrio de San José, en el municipio de Ometepec, era la zona de movilidad de un sujeto que contaba con orden de extradición y es uno de los más buscados por autoridades estadounidenses", señaló el boletín.

Las autoridades precisaron que la detención respondió a cargos relacionado con "un feminicidio, robo y disponer de forma indebida de recursos o valores de los clientes de las instituciones de crédito".

La SSPC reportó el 12 de agosto pasado más de 29.000 arrestos en México por delitos de alto impacto desde el 1 de octubre de 2024, cuando empezó la Administración de Claudia Sheinbaum, quien asumió tras el récord de más de 196.000 asesinatos en el gobierno de su predecesor y copartidario, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).