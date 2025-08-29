Empresa mixta de Cuba y Vietnam producirá medicamentos de alta tecnología

Genfarma, establecida en la nación asiática, es resultado de un acuerdo suscrito el pasado mayo entre la empresa BCF S.A -del grupo cubano BioCubaFarma- y la vietnamita Genfarma Holdings.

Un comunicado de BioCubaFarma resalta la actual visita de la presidenta de esa empresa, Mayda Mauri, a Genfarma, como un "paso significativo" en la materialización de este "proyecto estratégico" bilateral.

Además subraya que la entidad mixta representa un modelo innovador de cooperación sur-sur en el sector biofarmacéutico con "una clara vocación internacional" que tiene entre sus objetivos la transferencia de tecnología médica cubana de vanguardia a Vietnam.

BioCubaFarma indica que los ingresos generados por esta iniciativa serán destinados al desarrollo de la industria y a la producción de medicamentos para la población cubana.

En ese sentido, refiere que la empresa mixta también busca consolidar la presencia internacional de Cuba en el ámbito científico y tecnológico, reafirma los lazos históricos con Vietnam y confía en su "potencial para impactar positivamente en la salud" de ambas naciones y de la región asiática.

"La concreción exitosa de esta empresa mixta demostrará cómo naciones hermanadas pueden desarrollar proyectos mutuamente beneficiosos que aprovechen las capacidades científicas y tecnológicas para el bienestar de sus poblaciones", añadió.

BioCubaFarma, grupo empresarial fundado en 2012, investiga, desarrolla, produce, exporta medicamentos, medios y sistemas diagnósticos, equipos médicos, tecnologías de avanzada en la producción de medicamentos y alimentos, así como servicios de alta tecnología.

Cuba y Vietnam mantienen estrechos vínculos políticos y también económicos, que se han intensificado en los últimos tiempos con la firma de más de cincuenta acuerdos de cooperación en diversos sectores de la economía, el comercio, las inversiones y otras áreas como la educación, la ciencia y la agricultura, según informes oficiales.

La nación asiática se ha convertido en el segundo socio comercial del país caribeño y en el principal inversor de capitales de su región.