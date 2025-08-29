Francia, dispuesta a participar en el traspaso al Líbano de los puntos ocupados por Israel

En un mensaje en su cuenta de X, Macron explica que ha hablado con el presidente libanés, Joseph Aoun, y con el primer ministro, Nawaf Salam, y que todos se han "felicitado" de lo que describe como la renovación del mandato de la misión de cascos azules en el sur del Líbano.

En realidad, ese mandato ha sido prorrogado por un año con el voto unánime de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, a iniciativa de Francia, pero esa prolongación se hace "por última vez", lo que constituye una victoria para Israel.

El presidente francés en su mensaje insiste en incitar al Gobierno libanés a la adopción de su plan para "el restablecimiento del monopolio de la fuerza", es decir, el desarme de Hizbulá, algo a lo que este grupo se resiste en las actuales circunstancias, lo que hace temer el estallido de un conflicto interno.

Teniendo en cuenta esos riesgos, Macron ha decidido enviar al Líbano a su representante para esa crisis, Jean-Yves Le Drian, para "trabajar mano con mano con las autoridades" en sus prioridades una vez que se adopte ese controvertido plan, que consiste en "la retirada completa de las fuerzas israelíes del sur del Líbano y el fin de cualquier violación de la soberanía libanesa".

A ese respecto, reitera que "Francia siempre ha indicado estar dispuesta a tener un papel en la transferencia de los puntos todavía ocupados por Israel".

Macron también ha reafirmado al presidente y al primer ministro del Líbano su "determinación" para organizar de aquí a finales de año dos conferencias, una para reforzar su Ejército, "pilar de la soberanía del país", y otra para la recuperación y la reconstrucción.