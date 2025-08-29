La Academia Latina organiza un espectáculo en España con una selección de música andaluza

Sevilla (España), 29 ago (EFE).- La Academia Latina de Grabación, que organiza los premios Grammy Latinos, ha programado para el próximo 10 de septiembre en la ciudad española de Sevilla (sur) un espectáculo con artistas andaluces e internacionales que homenajearán a las grandes figuras de la música de Andalucía.