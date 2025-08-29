Muere un civil en la región fronteriza rusa de Briansk tras ataque de un dron ucraniano

"El régimen de Kiev continúa cometiendo viles e inhumanos crímenes contra civiles. El Ejército de Ucrania atacó la localidad Kamenski Jútor del distrito Klímovski. Lamentablemente, a consecuencia de un ataque deliberado de drones FPV ucranianos contra un automóvil murió un civil", escribió en Telegram.
Según Bogomaz, "el conductor murió al instante, el auto chocó contra una casa de dos pisos tras perder el control".
"A consecuencia del incidente se desató un incendio en la casa, sus habitantes fueron evacuados rápidamente", dijo, al expresar sus condolencias a los familiares de la víctima.
El gobernador de Briansk añadió que los servicios de Emergencias ya trabajan en el lugar de los hechos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Prácticamente desde el comienzo de la guerra en Ucrania, el Ejército ucraniano ataca periódicamente las regiones fronterizas de Briansk, Bélgorod y Kursk.