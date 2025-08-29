Muere un civil en la región fronteriza rusa de Briansk tras ataque de un dron ucraniano

Moscú, 29 ago (EFE).- Un civil ruso murió hoy en la región fronteriza rusa de Briansk tras el impacto de un dron ucraniano contra el automóvil en el que viajaba, según informó hoy el gobernador local, Alexandr Bogomaz.