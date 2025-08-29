Pekín refuerza la seguridad aérea antes del desfile por el 80º aniversario del fin de IIGM

La exhibición durante el desfile de nuevos equipos y tecnología militares "atraen la atención de aficionados a temas castrenses", aseguró el Ministerio de Seguridad del Estado este viernes en su cuenta oficial de la red social Wechat, donde enfatizaba la importancia de "proteger los secretos de Estado" para "reforzar la seguridad nacional".

La cartera indicó haber recibido denuncias sobre la presencia de drones en las inmediaciones de un aeropuerto militar y de bases de entrenamiento de la Fuerza Aérea en Pekín.

La investigación determinó que los responsables, identificados como aficionados y operadores de drones, habían volado estos dispositivos sin la debida autorización, con el objetivo de observar actividades de aeronaves vinculadas al desfile.

Las autoridades aplicaron sanciones administrativas a los infractores, mientras que los ciudadanos que realizaron la denuncia recibieron un incentivo económico, informa el comunicado.

En paralelo, el Gobierno de Pekín ha emitido varias disposiciones para garantizar la seguridad aérea durante el evento.

Desde el 16 de julio y hasta la medianoche del 3 de septiembre, nueve distritos de la capital se han incluido en una zona de restricción de vuelo. En esta área queda prohibido elevar cualquier objeto que pueda interferir con la seguridad de las aeronaves, incluidos drones y vehículos aéreos no tripulados de carreras.

Está previsto que el presidente chino, Xi Jinping, pase revista a las tropas y pronuncie un discurso en la plaza de Tiananmen, en un acto que contará con la asistencia de cerca de casi una treintena de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el ruso Vladímir Putin y el norcoreano Kim Jong-un.

La capital china se ha visto sujeta en las últimas semanas a múltiples restricciones al tráfico y al transporte público y a una mayor presencia policial, mientras las autoridades ultiman los preparativos del evento.

La Segunda Guerra Mundial transcurrió de forma paralela a la invasión japonesa de China (1931-1945) y a la guerra civil entre nacionalistas y comunistas en China (1927-1949), quienes acordaron una tregua para hacer frente, de forma conjunta, a las tropas japonesas.