Rusia derriba más de 50 drones ucranianos sobre su territorio y la anexionada Crimea

Moscú, 28 ago (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron hoy más de 50 drones de ala fija ucranianos sobre su territorio y la anexionada península de Crimea, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.