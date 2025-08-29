Rusia nombrará el aeropuerto de la ciudad donde trabajó Kaláshnikov en honor al armero

"Amigos, nuestro nuevo aeropuerto llevará el nombre de Mijaíl Kaláshnikov, esto es lo que ha sido elegido (por vosotros)", escribió en Telegram el gobernador de la región de Udmurtia, Alexandr Brechálov.
Brechálov agregó que en la selección del nombre de la instalación participaron más de 70.000 personas.
"Eligieron el nombre de nuestro brillante diseñador e ingeniero entre otras personalidades dignas", señaló.
En la segunda etapa de la selección y antes de que la decisión fuera aprobada por el parlamento regional, los habitantes de Udmurtia eligieron entre 10 destacadas personalidades vinculadas con esa tierra, incluido el famoso compositor Piotr Chaikovski.
La construcción de la nueva terminal del aeropuerto de Izhevsk, que podrá atender a hasta 400 pasajeros por hora, comenzó en agosto de 2022, aunque las obras estuvieron medio paradas hasta abril de 2023.