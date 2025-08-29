Rusia nombrará el aeropuerto de la ciudad donde trabajó Kaláshnikov en honor al armero

Moscú, 29 ago (EFE).- Las autoridades rusas han decidido nombrar en honor a Kaláshnikov a la nueva terminal del aeropuerto de Izhevsk, ciudad donde el legendario armero, padre del fusil de asalto AK-47, hizo toda su carrera.