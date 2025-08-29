Sheinbaum urge a la ONU "actuar con decisión" tras reunirse con abogado de Pedro Castillo

Ciudad de México, 29 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo este viernes un llamado a la ONU a "actuar con decisión" ante lo que consideró "un grave precedente de persecución política y discriminación" en Latinoamérica por el encarcelamiento del expresidente peruano, Pedro Castillo, tras reunirse con su abogado en la capital mexicana.