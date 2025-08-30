Corea del Norte revela que decidió enviar tropas a Rusia en agosto de 2024

Corea del Norte reveló que la decisión oficial de desplegar soldados para apoyar a Rusia en su invasión contra Ucrania fue tomada a finales de agosto del año pasado, poco después de que Ucrania lanzara una incursión a Kursk, según un documento mostrado en una emisión de la televisión estatal KCTV.