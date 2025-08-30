El Gobierno argentino en alerta por filtración de supuestos audios de Karina Milei

“Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”, expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su perfil de la red social X.

El Gobierno de Javier Milei atraviesa una tormenta perfecta tras desatarse un escándalo de corrupción que lo involucra, ser agredido a pedradas durante una caravana electoral y sufrir importantes derrotas en el Congreso.

“No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos”, se escucha en los audios atribuidos a Karina Milei.

La grabación contiene la misma marca de agua sonora -“Carnaval”- que aquellas en las que escucha al ex director de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, removido de su cargo tras el escándalo, describir un esquema de sobornos en la compra estatal de medicamentos a través de dicho organismo.

En los audios de Spagnuolo, Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, es señalada como destinataria de parte de los sobornos, que involucran a la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina y se habrían producido con conocimiento del mandatario.

Desde entonces, y tras la radicación de una denuncia penal contra Milei, su hermana y otros involucrados, la Justicia ha comenzado a investigar y llevado a cabo una serie de allanamientos.

“La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al Gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”, expresó el vocero presidencial.

Este 7 de septiembre se celebran elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, bastión peronista gobernado por el principal dirigente de la oposición, Axel Kicillof.

El pasado miércoles el presidente Javier Milei debió ser evacuado de una caravana en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, cuando manifestantes opositores arrojaron piedras y objetos contra la camioneta en la que se trasladaba, en un acto de campaña de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Los manifestantes, que expresaron su repudio a la gestión de Milei y su malestar por las recientes denuncias de corrupción, agredieron al mandatario mientras avanzaba por la arteria principal de la localidad bonaerense.

Un acto encabezado por Karina Milei, en la provincia de Corrientes —que este domingo elegirá gobernador— terminó suspendido y con al menos tres detenidos tras golpes y forcejeos entre simpatizantes de LLA y opositores al Gobierno.